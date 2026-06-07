快訊

芒果果皮「甜到出蜜」？ 果農急喊千萬別舔

獨／醫美女總監燒死叼菸哥案外案...「乾哥」毒駕賓士持槍到場 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／進球機器哈蘭德領銜「維京海盜」挪威黃金世代成大黑馬

台灣醒報／ 台北報導
本屆世足有許多黑馬，各大洲都有不可小看的狠角色，他們都具備爆氣衝擊8強、甚至更高榮譽的能力。圖為挪威主將哈蘭德 路透社
本屆世足有許多黑馬，各大洲都有不可小看的狠角色，他們都具備爆氣衝擊8強、甚至更高榮譽的能力。圖為挪威主將哈蘭德 路透社

世足不只爭冠有趣，每屆都會有令人驚喜的黑馬球隊掀翻強權衝進淘汰賽，本屆每個大洲都有八強賽的潛在黑馬！歐洲最大的黑馬就是「維京海盜」挪威，迎來黃金世代的挪威是公認的淘汰賽熱門，亞洲則是長年的強權殺手日本，可能衝出隊史最佳成績，來自南美洲的厄瓜多、非洲的象牙海岸、歐亞交界的土耳其也都具備在淘汰賽走更遠的能力。

挪威最大黑馬

根據《專業體育媒體DAZN》報導，本屆世足的法國、西班牙、英格蘭、阿根廷等頂級強隊劍指冠軍，但在單場勝負的淘汰賽也不能大意，本屆就有幾隻黑馬球隊被看好是能在淘汰賽掀翻強隊的，甚至都有望打破自己隊史最佳成績的，外媒依序點名包含挪威、日本、厄瓜多、土耳其、象牙海岸，各大洲都有潛在黑馬。  

公認呼聲最高的黑馬是來自歐洲的「維京海盜」挪威，這隻北歐強國自2000年以來，首度打進大型洲際賽事，球隊陣容大部分都來自歐陸頂級聯賽俱樂部，堪稱迎來黃金世代，球隊招牌是3屆英超金靴魔童哈蘭德與英超冠軍兵工廠隊長厄德高，來自歐陸頂級聯賽、經驗豐富的雙星帶隊，拉高挪威在大賽的期待值上限。

挪威從資格賽開始就是靠著火力掃平對手，從競爭激烈的歐洲賽場完成8場全勝並非易事，除了雙星以外，攻擊手是挪威的優勢點位，西甲銀靴索爾洛特、前曼城潛力小將鮑勃、歐陸新星努薩及謝爾德羅普都有不差的個人能力，維京軍團並非僅是哈蘭德的單核進攻，而是一隻成熟、盼望在大賽證明自己的新科強隊。

日本破魔咒

考慮到過往實績，來自亞洲的日本被視為黑馬乍看之下有點違和，但日本隊史確實在世足16強就卡關，距離爭冠強隊還有一段落差，但本屆的日本被預期能打破隊史最佳成績。在森保一帶領下，日本的戰力不斷飆升，7年來世界排名提升近40名，國際友誼賽更是接連打敗勁旅：包含巴西、迦納、蘇格蘭、英格蘭等世界盃正賽隊伍。  

日本繼續以森保一穩定的三中衛體系出戰，旅歐組的攻擊手到國家隊以邊翼身份出戰，能輕鬆做到攻防一體，陣中總計11位效力於歐洲前七強聯賽的好手、是老中青三代齊聚，還有提高球隊上限的天才新星久保建英坐鎮；從擊敗強隊的內容能看出，日本幾乎是改為體能對抗、空間運用的現代實務球風，其陣型兼具穩定度與突破性，或許，本屆就是他們打破自己16強魔咒的最佳機會。 

銅牆鐵壁厄瓜多

 另據《外媒》報導，來自南美洲的厄瓜多也是不可小覷的淘汰賽等級強隊，南美資格賽的第2名並非巴西、也不是烏拉圭，而是這支防守勁旅，厄瓜多在18場資格賽只丟掉誇張的5球，防守數據比榜首的阿根廷還要優秀。而且他們自從2024年輸給巴西後，已經是國際賽18連不敗，打法與磨合度都很穩定。

厄瓜多陣中也有頂級球星坐鎮，球隊核心是英超豪門切爾西的後腰凱塞多，他身價已經達到一億歐元，後場也有2位歐冠決賽球星：帕喬與因卡皮耶，可怕的是這3位核心人物都才24歲，厄瓜多的陣容非常年輕、充滿天賦，被看好能在淘汰賽封死強隊的進攻。

象牙海岸火力旺

非洲的象牙海岸跟厄瓜多一樣，是由極具天賦的小將們組成，不同之處是象牙海岸以進攻聞名，陣中身價最高的是當今足壇備受關注的妖星迪奧曼德，年僅19歲的他正準備加盟豪門，身價已來到9千萬，進攻線上還有成名的阿丁格拉、曼聯飛翼阿瑪德、被豪門鎖定的杜爾、國米的前鋒博尼，這幾位都才僅20歲出頭。

象牙海岸由名將法埃領軍約2年，他在當國家隊主帥前就當過梯隊主帥、成人隊助教，非常熟悉本國的好手，世界排名也攀升10多名，也以招牌的火力擊敗不少世界盃等級強隊，包含2：1逆襲法國、4：0完勝韓國。

歐亞交界、隸屬於歐洲賽區的土耳其一樣不可小覷，他們雖然多年無緣世界盃、前一次打進正賽還是2002年（季軍），但由居萊爾、伊爾迪茲、卡迪奧盧領軍的新生代火槍兵們已經在歐國盃證明自己，上屆他們一路闖到8強，才1球之差輸給勁旅荷蘭而出局。

【更多精采內容，詳見

2026世足賽倒數

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／盤點熱門爭冠隊伍 歐陸南美6強權較勁！

世足攻略／E組超強德國力爭洗刷前恥 象、厄對決成名次卡位戰

世足攻略／I組1超1強1變數由法國獨走 哈蘭德領挪威上演「單核心突圍」

世足賽／數大就是美！三國合辦擴編48隊 規模最大成亮點

相關新聞

世足賽／進球機器哈蘭德領銜「維京海盜」挪威黃金世代成大黑馬

世足不只爭冠有趣，每屆都會有令人驚喜的黑馬球隊掀翻強權衝進淘汰賽，本屆每個大洲都有八強賽的潛在黑馬！歐洲最大的黑馬就是「維京海盜」挪威，迎來黃金世代的挪威是公認的淘汰賽熱門，亞洲則是長年的強權殺手日本，可能衝出隊史最佳成績，來自南美洲的厄瓜多、非洲的象牙海岸、歐亞交界的土耳其也都具備在淘汰賽走更遠的能力。

世足賽／開踢前先瘋波浪舞 墨西哥欲翻新世界紀錄

墨西哥擔任主辦國之一的2026年世界盃足球賽即將於11日開幕，成千上萬的民眾今天湧入首都墨西哥市（Mexico City...

世足賽／德國隊熱身賽連拿9勝 英格蘭小贏紐西蘭

2026年世界盃足球賽11日開踢，各隊熱身賽也進入最後階段。曾4度奪冠的德國今天踢贏地主美國，但美國表現意外亮眼；另外，...

世足賽／一個黃金世代的告別…C羅最後一舞 梅西「安可」登場

四十八隊為二○二六年世界盃足球賽展開角逐同時，多位傳奇球星的「最後一舞」也要翩然起舞，卅八歲阿根廷球王梅西、四十一歲葡萄牙「Ｃ羅」羅納度，同在二○○六年首度參戰世界盃，廿年過去，如今將在他們的第六趟征程灑落生涯餘暉。

煮茶論戰／西班牙狀態佳 法國缺少人和

首度擴編到四十八隊的二○二六世界盃，西班牙和法國都是奪冠熱門，我看好阿根廷和西班牙爭冠，這幾年狀況一路往上的西班牙有機會捧起大力神盃。

世足賽／賭盤押寶 西班牙、法國奪冠大熱門

二○二六年世界盃足球賽開踢倒數，本屆參賽隊伍從卅二隊擴增至四十八隊，將是全球最受矚目的運動投注賽事之一，投注規模也有望寫下歷來之最，目前由西班牙「無敵艦隊」與法國成為國際賭盤領頭的奪冠熱門。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。