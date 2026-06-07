世足賽／進球機器哈蘭德領銜「維京海盜」挪威黃金世代成大黑馬

世足不只爭冠有趣，每屆都會有令人驚喜的黑馬球隊掀翻強權衝進淘汰賽，本屆每個大洲都有八強賽的潛在黑馬！歐洲最大的黑馬就是「維京海盜」挪威，迎來黃金世代的挪威是公認的淘汰賽熱門，亞洲則是長年的強權殺手日本，可能衝出隊史最佳成績，來自南美洲的厄瓜多、非洲的象牙海岸、歐亞交界的土耳其也都具備在淘汰賽走更遠的能力。

挪威最大黑馬

根據《專業體育媒體DAZN》報導，本屆世足的法國、西班牙、英格蘭、阿根廷等頂級強隊劍指冠軍，但在單場勝負的淘汰賽也不能大意，本屆就有幾隻黑馬球隊被看好是能在淘汰賽掀翻強隊的，甚至都有望打破自己隊史最佳成績的，外媒依序點名包含挪威、日本、厄瓜多、土耳其、象牙海岸，各大洲都有潛在黑馬。

公認呼聲最高的黑馬是來自歐洲的「維京海盜」挪威，這隻北歐強國自2000年以來，首度打進大型洲際賽事，球隊陣容大部分都來自歐陸頂級聯賽俱樂部，堪稱迎來黃金世代，球隊招牌是3屆英超金靴魔童哈蘭德與英超冠軍兵工廠隊長厄德高，來自歐陸頂級聯賽、經驗豐富的雙星帶隊，拉高挪威在大賽的期待值上限。

挪威從資格賽開始就是靠著火力掃平對手，從競爭激烈的歐洲賽場完成8場全勝並非易事，除了雙星以外，攻擊手是挪威的優勢點位，西甲銀靴索爾洛特、前曼城潛力小將鮑勃、歐陸新星努薩及謝爾德羅普都有不差的個人能力，維京軍團並非僅是哈蘭德的單核進攻，而是一隻成熟、盼望在大賽證明自己的新科強隊。

日本破魔咒

考慮到過往實績，來自亞洲的日本被視為黑馬乍看之下有點違和，但日本隊史確實在世足16強就卡關，距離爭冠強隊還有一段落差，但本屆的日本被預期能打破隊史最佳成績。在森保一帶領下，日本的戰力不斷飆升，7年來世界排名提升近40名，國際友誼賽更是接連打敗勁旅：包含巴西、迦納、蘇格蘭、英格蘭等世界盃正賽隊伍。

日本繼續以森保一穩定的三中衛體系出戰，旅歐組的攻擊手到國家隊以邊翼身份出戰，能輕鬆做到攻防一體，陣中總計11位效力於歐洲前七強聯賽的好手、是老中青三代齊聚，還有提高球隊上限的天才新星久保建英坐鎮；從擊敗強隊的內容能看出，日本幾乎是改為體能對抗、空間運用的現代實務球風，其陣型兼具穩定度與突破性，或許，本屆就是他們打破自己16強魔咒的最佳機會。

銅牆鐵壁厄瓜多

另據《外媒》報導，來自南美洲的厄瓜多也是不可小覷的淘汰賽等級強隊，南美資格賽的第2名並非巴西、也不是烏拉圭，而是這支防守勁旅，厄瓜多在18場資格賽只丟掉誇張的5球，防守數據比榜首的阿根廷還要優秀。而且他們自從2024年輸給巴西後，已經是國際賽18連不敗，打法與磨合度都很穩定。

厄瓜多陣中也有頂級球星坐鎮，球隊核心是英超豪門切爾西的後腰凱塞多，他身價已經達到一億歐元，後場也有2位歐冠決賽球星：帕喬與因卡皮耶，可怕的是這3位核心人物都才24歲，厄瓜多的陣容非常年輕、充滿天賦，被看好能在淘汰賽封死強隊的進攻。

象牙海岸火力旺

非洲的象牙海岸跟厄瓜多一樣，是由極具天賦的小將們組成，不同之處是象牙海岸以進攻聞名，陣中身價最高的是當今足壇備受關注的妖星迪奧曼德，年僅19歲的他正準備加盟豪門，身價已來到9千萬，進攻線上還有成名的阿丁格拉、曼聯飛翼阿瑪德、被豪門鎖定的杜爾、國米的前鋒博尼，這幾位都才僅20歲出頭。

象牙海岸由名將法埃領軍約2年，他在當國家隊主帥前就當過梯隊主帥、成人隊助教，非常熟悉本國的好手，世界排名也攀升10多名，也以招牌的火力擊敗不少世界盃等級強隊，包含2：1逆襲法國、4：0完勝韓國。

歐亞交界、隸屬於歐洲賽區的土耳其一樣不可小覷，他們雖然多年無緣世界盃、前一次打進正賽還是2002年（季軍），但由居萊爾、伊爾迪茲、卡迪奧盧領軍的新生代火槍兵們已經在歐國盃證明自己，上屆他們一路闖到8強，才1球之差輸給勁旅荷蘭而出局。

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