世足賽／開踢前先瘋波浪舞 墨西哥欲翻新世界紀錄

墨西哥擔任主辦國之一的2026年世界盃足球賽即將於11日開幕，成千上萬的民眾今天湧入首都墨西哥市（Mexico City）一條主要大道，挑戰最大規模波浪舞金氏世界紀錄。

綜合法新社和路透社報導，波浪舞（human wave）是看台球迷對球隊表達加油助威的方式，但源起眾說紛紜。有一派指，波浪舞是從整整40年前的1986年墨西哥世足賽開始盛行，後來傳遍各國；但也有美國球迷主張，波浪舞早期幾個版本其實出自美國。

目前已有多項獲官方認證的波浪舞金氏世界紀錄（Guinness World Records）：參與人數最多的一次是15萬7574人，由美國於2008年8月創下；最長的波浪舞隊伍則於2007年在葡萄牙由8453人排出；而持續時間最長紀錄則由日本在2015年創下，長達17分14秒。

無論如何，今天一早有大批民眾響應活動號召，換上墨西哥國家足球隊球衣、揮舞墨國國旗，隨著大聲音樂起舞。

改革大道（Paseo de la Reforma）這條墨西哥市寬闊主要大道上人潮綿延2公里，而站在第一排的艾維雷斯（Sally Aviles）對刷新紀錄信心滿滿。31歲的她說：「我說我們一定可以打破紀錄。現場已經有這麼多人，我們一定辦得到！」

活動司儀透過麥克風高喊：「注意！我們屈膝、彎腰，然後快速向上伸直，高舉雙手！」隨著口令，一排又一排的民眾接力完成動作，整條大道頓時如海洋波濤般起伏。

55歲的弗拉戈索（Gloria Fragoso）說：「我不能錯過參與這個美好活動的機會，要讓世界看到真正的墨西哥：我們的氣氛、我們的熱情、團結與和平。」

來自海外的旅客也徹底感受現場氣氛。提前抵達墨西哥市、準備迎接世足賽的遊客席威斯（Vivia Shivers）說，這次經驗意義非凡。「這裡是特別的地點，能為世界盃添一分心力，而且能參與其中的感覺非常棒。」

本屆世界盃由美國、墨西哥、加拿大共同主辦，首度擴編為48隊參賽，比賽從上屆64場增至104場，將持續到7月19日。