一個黃金世代的告別…C羅最後一舞 梅西「安可」登場

四十八隊為二○二六年世界盃足球賽展開角逐同時，多位傳奇球星的「最後一舞」也要翩然起舞，卅八歲阿根廷球王梅西、四十一歲葡萄牙「Ｃ羅」羅納度，同在二○○六年首度參戰世界盃，廿年過去，如今將在他們的第六趟征程灑落生涯餘暉。

梅西上屆踢進四強後，曾鬆口是最後一次參賽，盼望以大力神盃為生涯畫下句點，但他在捧冠瞬間就動搖了，改口還想以冠軍身分多踢幾場。儘管生涯已經無需再為自己的歷史地位辯護，但梅西仍持續代表阿根廷出賽，驅使他再戰的念頭，不再是追逐榮耀，而是對足球、對競技的單純渴望，他也強調希望是在自己還有能力以高水準球技帶領阿根廷的情況下參賽。

梅西的「反悔」成就第六次參與世界盃，將以衛冕冠軍之姿上演「最後一舞」的安可，已由他保持的廿六場世界盃出賽紀錄將繼續堆高，十三顆進球並列史上第四，也有望挑戰德國克洛澤的十六球障礙。

相比梅西拿到的夢幻劇本，Ｃ羅的世界盃故事布滿更多荊棘與心碎，二○○六年葡萄牙挺進四強，他的首次參賽卻自此成為五屆以來最佳成績，接下來四屆一次八強、兩次十六強、一次止步分組賽。

Ｃ羅在去年十一月的訪問中就表明，本屆賽事「絕對」會是他的最後一次參賽，完成這一戰後很快就會退役。

本屆世足賽事被視為一個黃金世代的告別，同為四十歲的克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇、德國門將諾伊爾同樣已到了日暮之年，前者尚未鬆口最後一次參賽，諾伊爾則是二○二四年已從國家隊退役，此次震撼回歸。