煮茶論戰／西班牙狀態佳 法國缺少人和

首度擴編到四十八隊的二○二六世界盃，西班牙和法國都是奪冠熱門，我看好阿根廷和西班牙爭冠，這幾年狀況一路往上的西班牙有機會捧起大力神盃。

今年十二個分組取分組前二晉級，另外取八支最佳第三名晉級，分組前二的晉級隊伍預估是Ａ組墨西哥和南韓、Ｂ組瑞士和加拿大、Ｃ組巴西及摩洛哥、Ｄ組土耳其與美國、Ｅ組德國和厄瓜多、Ｆ組荷蘭及日本、Ｇ組比利時和埃及、Ｈ組西班牙及烏拉圭、Ｉ組法國和塞內加爾、Ｊ組阿根廷及奧地利、Ｋ組葡萄牙與哥倫比亞，以及Ｌ組的英格蘭和克羅埃西亞。

Ｉ組的挪威有超級球星哈蘭德領軍，但足球是團隊運動，只靠一個人有困難，看好塞內加爾以分組第二出線，不過挪威也有機會和捷克、波赫、澳洲、象牙海岸、瑞典、伊朗及迦納，成為另外晉級的八支分組第三名球隊。

八強的預測是法國、葡萄牙、比利時、德國、巴西、西班牙、阿根廷和英格蘭。爭冠隊伍的部分，就實力來說法國和西班牙是「第一梯」，不過法國常有內訌，人和問題是變數，應是西班牙好一點；西班牙不論中場、後場和鋒線都成熟穩定，還有像亞馬爾這樣的年輕球員，各方面都是冠軍大熱門。

阿根廷防守線有特色，進攻依賴整體跑動和團隊的配合，還有中央指揮官梅西，唯一弱點就是卅八歲的梅西體能是否能支撐整場比賽。

（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）