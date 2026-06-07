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賭盤押寶 西班牙、法國奪冠大熱門

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導

二○二六年世界盃足球賽開踢倒數，本屆參賽隊伍從卅二隊擴增至四十八隊，將是全球最受矚目的運動投注賽事之一，投注規模也有望寫下歷來之最，目前由西班牙「無敵艦隊」與法國成為國際賭盤領頭的奪冠熱門。

四年一度的世足熱潮，隨著賽會腳步接近持續升溫，各大博彩公司陸續公布最新奪冠賠率，仍以歐洲兩大強權西班牙、法國最被看好，西班牙賠率約四點五倍成為奪冠呼聲最高的隊伍，法國則以五倍賠率排第二，也有部分賭盤將兩隊並列第一。

英格蘭以賠率六點五倍排第三，巴西則是最受看好的非歐洲隊伍，賠率約七點五倍，衛冕軍阿根廷由卅八歲的梅西坐鎮，奪冠賠率八至十倍。

日本則是最有希望的亞洲隊伍，賠率約五十倍；美國雖是本屆世足賽的共同主辦國之一，但沒有被列入奪冠熱門，賠率四十至六十五倍。

金靴獎得主也是世界盃期間最熱門的投注市場之一，賠率逐漸成形，根據目前國際賭盤賠率顯示，法國明星前鋒姆巴佩最被看好有機會衛冕，賠率七倍。他在上屆賽事射進八球穿金靴，生涯在世界盃累積十二顆進球，只差四球就能追上德國傳奇進球王克洛澤的十六球歷史紀錄。

英格蘭隊長凱恩在金靴榜賭盤以賠率八倍緊追姆巴佩，梅西則列第三，至於挪威神鋒哈蘭德首度參賽，憑藉他恐怖的進球效率，也排進前五。

博彩專家分析，本屆賽事將成為史上規模最大的運動投注賽事之一，全球投注金額有望突破五百億美元（約新台幣一點五兆）。

2026世足賽倒數

世界盃 足球 賭盤 梅西 姆巴佩

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