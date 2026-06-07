狂熱升級…世界盃擴編到48隊 較量實力耐力

二○二六年世足賽即將在美、加、墨三國鳴笛開踢，這項全球矚目的足壇盛事，今年迎來了歷史性的顛覆變革，參賽球隊首度由卅二隊擴編至四十八隊，總比賽場次更是從過往的六十四場暴增至一○四場，這不僅是一場足球版圖的重新洗牌，對於各國列強而言，更是一場前所未有的「馬拉松式」生存考驗。

過往球迷習慣的「分組四隊、取前兩名晉級」經典賽制已成歷史，今年四十八支球隊將分為十二個小組，每組四隊進行循環賽，除了小組前兩名直接晉級外，八個成績最好的小組第三名也能靠著外卡殺入首度增加的「卅二強淘汰賽」。

這意味著，過去只要輸掉前兩場就幾乎宣告出局的驚險刺激感將稍微被稀釋，但也讓更多中段班球隊燃起「只要贏一場就有機會晉級」的希望，賽事中後段的算計與張力將更為複雜。

站在戰術與體能的角度來看，今年世足賽的頭號觀戰焦點，毫無疑問是「板凳深度與體能調節」，過往殺進決賽的隊伍只需要踢七場比賽，今年若想捧起大力神盃，得一路過關斬將踢滿八場。多出來的一場卅二強淘汰賽，不僅拉長了戰線，更考驗各隊教練團在漫長賽期中的輪替智慧。

再者，擴編帶來的直接影響，就是歐、亞、非及中北美洲席次的大幅增加，從四十八隊的席次分配中，不難窺見世界足壇勢力版圖的挪移。本次擴軍的最大受益者並非傳統足球重鎮歐洲或南美洲，而是非洲、亞洲以及中北美及加勒比海地區，昭示了未來世界足壇的第一大趨勢，外圍勢力的集體突圍。

過去，世足賽是歐美豪強的專屬遊戲，許多實力不俗的亞非球隊因名額限制只能抱憾。今年隨著更多「新面孔」踏上決賽圈舞台，我們將看到更多不同地域、不同戰術風格的碰撞。這也讓世足賽最迷人的「下剋上」，例如上屆摩洛哥一路擊敗列強殺進四強的戲碼有更高的機率能再度重演。

最後，這是一場跨越三個國家、四個時區、涵蓋草皮與人工皮球場的地理大考驗，球隊可能前一場在墨西哥的高海拔球場頂著稀薄空氣應戰，下一場就要飛往美國東岸面對潮濕悶熱的氣候，漫長的移動與適應問題，將成為傳統歐洲與南美豪門的隱形殺手。

當百場大戰巨幕落下，究竟是傳統強權能保持優勢，還是新興勁旅能夠突破難關登上頂峰，都是各界關注焦點。