快訊

最狂畢典獎！中一中頒「最混獎」號稱請假1302堂課 校長澄清：不是真的混

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／世界盃在即 法國查獲大批盜版陸製球衣

中央社／ 記者曾依璇巴黎6日專電
隨著2026年世界盃足球賽將於11日開踢，愈來愈多消費者開始購買盜版球衣，這些假球衣既便宜，看起來也很像正版貨。圖／歐新社
隨著2026年世界盃足球賽將於11日開踢，愈來愈多消費者開始購買盜版球衣，這些假球衣既便宜，看起來也很像正版貨。圖／歐新社

隨著2026年世界盃足球賽將於11日開踢，愈來愈多消費者開始購買盜版球衣，這些假球衣既便宜，看起來也很像正版貨。法國當局近日查獲大批仿冒品，多數來自中國。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國海關宣布在塞納馬恩省（Seine-et-Marne）謝勒市（Chelles）查獲近2300件仿冒球衣，大多來自中國。

法國郵政貨運部門2025年7月也曾在東部的隆勒索涅市（Lons-le-Saunier）發現2萬件假球衣。從這類大規模查獲案件可見，隨著消費者更願意購買仿冒球衣，另類市場正在興起。

報導指出，盜版球衣猖獗原因是正版球衣價格飆漲，以及仿冒品做得愈來愈好。

以往盜版球衣品質粗糙，從拼字錯誤或圖案差異即可一眼看出是假貨，但如今，一些假貨只能從工序細緻程度或標籤細節來辨別，而一件盜版球衣價格可低至正版的1/10。

在一個頗受歡迎的中國網站上，一件法國隊球衣售價僅12.5歐元（約新台幣455元），而正版球衣要價110歐元。

運動暨自行車企業聯盟（UNION Sport et Cycles）代表凱耶（Virgile Caillet）說：「仿冒球衣製造商省掉了所有會影響正版球衣售價的成本。」球衣價格通常包括加值稅、經銷商利潤、製造成本、品牌利潤、贊助費用等。

對許多球迷來說，便宜球衣很吸引人。根據法國公眾意見機構（IFOP）2023年替製造商聯盟（UNIFAB）所做的調查，15%法國人買過仿冒運動商品。

22歲的學生居勒（Jules）最近下單購買仿冒復古球衣，除了因為大廠牌不再生產這些款式，也因為價格很便宜，3件約60歐元；他覺得品質還不錯，只是圖案字樣可能洗幾次就會損壞。

24歲的建築業員工朱力安（Julien）花105歐元買了5件球衣，包括1998年世界盃法國國家隊球衣。他說：「全部加起來只要一件（正版）球衣的錢。我再也不會從官方商店買了。」

對海關而言，揪出仿冒品幾乎等同大海撈針。這些球衣通常以小包裹寄送，混在每天運抵法國的數以百萬計商品中。

報導指出，大部分假球衣來自中國和東南亞，其生產經濟模式很大程度上不透明，可能對消費者構成風險。

法國海關暨間接稅總署（DGDDI）貿易及關稅政策部門主管波榭（Valérie Brochet）表示：「這類產品的製造總是令人懷疑，因為無法保證健康和安全。無論是染料、布料或縫線，我們完全不知道身上穿戴的商品是什麼成分。」

對正版商品賣家來說，假貨猖獗令人擔憂。但整體上，賣家仍從不斷成長的需求中獲利。凱耶說，「我們從來沒賣出過這麼多足球衣」。足球衣已是年輕人日常穿著的服裝，是一種身分識別的工具，也是展現個性的方式。

假貨商當然也沒放過這一趨勢。波榭指出，這些人鎖定當下流行商品，「隨著巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）贏得歐洲冠軍聯賽（Champions League），以及世界盃在即，今年夏天需求真的有所成長」。

本屆世界盃由美國、墨西哥、加拿大共同主辦，首度擴編為48隊參賽，比賽從上屆64場增至104場，將持續到7月19日。

2026世足賽倒數

世足彩蛋 2026美加墨世足 世足賽 世界盃 法國

延伸閱讀

世足賽／萬眾期待 法國估投注金創440億元新高

世足賽／C羅與梅西最後一舞！美加墨世界盃重點一次看

世足賽／主辦國墨西哥移師洛杉磯進行熱身賽 1：0險勝澳洲

世足開踢倒數！足球風商品全面爆發　LOTTO聯名KIKS、FILA應援戰袍、adidas國家隊球衣一次看

相關新聞

世足球星／最強「進球機器」降臨！挪威哈蘭德終於站上世界盃舞台

挪威足球明星哈蘭德即將在2026世界盃首登場，過去以超高進球效率聞名的他，被視為挪威重返世界盃的關鍵人物。哈蘭德在國家隊的49場比賽中攻入55球，預示著他在這屆賽事具備改寫歷史的潛力。

世足球星／率伊拉克睽違40年再闖世界盃 ！24歲哈馬迪地位等同法國姆巴佩

24歲的哈馬迪在國際賽中為伊拉克攻入關鍵進球，帶領該隊睽違40年重返世界盃。這位英超首位伊拉克球員的表現，讓美索不達米亞雄獅重獲希望，成為國家足球歷史的一部分。

世足球星／用經驗守護塞內加爾 36歲蓋伊最後一舞要寫鐵衛傳奇

塞內加爾國家隊隊長蓋伊目前效力英超艾佛頓，以強悍防守與攔截能力聞名。這位36歲的老將曾隨隊奪下2021年非洲國家盃冠軍，並將力爭2026年世界盃的最後機會。

世足球星／上屆金靴姆巴佩晉身隊長 若再奪冠將鞏固法國傳奇地位

法國足球明星姆巴佩已成為國家隊隊長，並憧憬在2026年世界盃再度奪冠。他在2018年世界盃助法國奪冠；2022年以8球獲金靴，並在決賽對阿根廷上演帽子戲法，堪稱現今足壇最具影響力的球員之一。

世足賽／酷暑不是藉口 英格蘭主帥誓言終結「一甲子無冠之痛」

英格蘭足球隊主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）今天誓言，三獅軍團絕不會拿比賽地點天候酷熱或舟車勞頓當無法奪冠的藉口...

世足賽／德國壞消息！前鋒新星卡爾訓練受傷 恐無緣世界盃

德國國家隊總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）今天透露，陣中天才新星前鋒卡爾（Lennart Karl）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。