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世足球星／最強「進球機器」降臨！挪威哈蘭德終於站上世界盃舞台

聯合新聞網／ 綜合報導
哈蘭德來說首次登上世界舞台，要證明自己能否從「超級射手」進化成「傳奇球王」。聯合新聞網／製表
哈蘭德來說首次登上世界舞台，要證明自己能否從「超級射手」進化成「傳奇球王」。聯合新聞網／製表

哈蘭德（Erling Haaland）綽號「魔人普烏」，不僅是當代最強前鋒之一，更被許多人視為「下一個足球時代的代表人物」。他擁有195公分的巨大身材，卻同時具備短跑選手般的爆發力與速度，再搭配恐怖的射門效率，使他成為世界足壇最難防守的球員之一。

不僅如此，哈蘭德禁區嗅覺極強，且左腳射門威脅巨大、頭球能力頂級、身體對抗能力出色、擅長反擊與高速衝刺，無球跑位與進球效率皆為歷史級別。

哈蘭德出生於英國里茲，父親曾是英超職業球員，母親則是七項全能運動員。受到家庭影響，他從小就展現驚人體能與運動天賦。年幼時返回挪威成長，在布呂訥青訓體系開始足球生涯，很快就因超齡表現受到關注。

2017年加盟挪超莫爾德後，哈蘭德在時任主帥指導下快速成長。之後轉戰奧超薩爾斯堡紅牛正式震撼歐洲，他在2019-20歐冠小組賽前3場狂轟6球，成為史上第一位歐冠生涯前三戰攻入6球的球員，瞬間成為歐洲豪門爭搶目標。

2019年底，德甲多蒙特以1800萬歐元簽下哈蘭德。他在德甲初登場替補上演帽子戲法，之後持續以驚人效率進球。效力多蒙特期間，他86場狂轟86球，幾乎場均一球，也正式奠定世界級射手地位。

2022年加盟曼城後，哈蘭德迎來生涯巔峰。他首個英超賽季就攻進36球，打破英超單季進球紀錄，並率領曼城完成英超、足總盃、歐冠「三冠王」。他與總教頭瓜迪歐拉（Pep Guardiola）的合作被認為改變了現代中鋒的定義，也讓曼城建立新王朝。

國家隊方面，哈蘭德則是挪威睽違28年重返世界盃的最大英雄。2026世界盃資格賽，他8場狂轟16球，帶領挪威全勝晉級。他目前國家隊49場55球，平均超過1場1球，是國際足壇史上效率最高的國家隊射手之一。

雖然過去挪威長年缺席大型國際賽，但隨著哈蘭德與厄德高（Martin Ødegaard）等黃金世代崛起，挪威已被視為本屆世界盃最危險的黑馬之一，將與同在I組的法國、塞內加爾爭晉級名額。對哈蘭德來說，2026世界盃不只是首次登上世界舞台，更是證明自己能否從「超級射手」進化成「傳奇球王」的重要舞台。

值得關注的數據

2026年世界盃將是哈蘭德生涯首次站上世足舞台，也讓全球球迷期待這位「進球機器」能否把在曼城的統治力複製到世界最高殿堂。挪威國家隊歷史進球王哈蘭德不僅為英超最快達成100球球員、歐冠最快達成50球球員，也是英超單季最多進球紀錄保持人（36球）與U20世界盃單場9球紀錄保持人，甚至是國際足壇最快達成50顆國家隊進球球員。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 世足球星 Erling Haaland

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