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世足球星／率伊拉克睽違40年再闖世界盃 ！24歲哈馬迪地位等同法國姆巴佩

聯合新聞網／ 綜合報導
哈瑪迪是史上首位登上英超賽場的伊拉克球員，並帶領伊拉克睽違40年重返世界盃會內賽。 聯合新聞網／製表
哈瑪迪是史上首位登上英超賽場的伊拉克球員，並帶領伊拉克睽違40年重返世界盃會內賽。 聯合新聞網／製表

儘管哈馬迪（Ali Al-Hamadi）名氣遠不如法國姆巴佩（Kylian Mbappé）、阿根廷梅西（Lionel Messi）、葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）等世界級巨星，但對伊拉克而言，他的地位就是如此，因為他是幫助「美索不達米亞雄獅」睽違40年重返世界盃舞台的重要人物。

2026世界盃洲際附加賽對玻利維亞時，哈馬迪接應隊友傳球頭槌破網，幫助球隊取得1比0領先，最終幫助伊拉克贏球晉級世界盃。這也是伊拉克自1986年後首次晉級世界盃，這一球更被不少伊拉克媒體視為近代國家隊最重要的進球之一。

哈馬迪屬於現代型中鋒，衝刺能力佳、擅長禁區搶點、能背身護球，空中對抗能力不錯，再加上反擊戰中具威脅性。雖然技術細膩度不如亞洲頂級前鋒孫興慜，但他的身體條件與門前嗅覺讓他成為伊拉克最重要的攻擊箭頭之一。

2002年出生於伊拉克米桑省的阿爾哈馬迪，1歲時因伊拉克戰爭隨家人移居英國利物浦，因此他的成長與足球養成幾乎都在英格蘭完成。他先後效力特蘭米爾與斯萬西城青訓系統，之後在英格蘭低級別聯賽一步一步打拚，歷經維康流浪者、英乙布倫來、AFC溫布頓等球隊，沒有豪門背景，屬於典型從基層聯賽一路爬上來的勵志球員。

2023-24賽季是他生涯最大突破的一年，他代表AFC溫布頓出賽42場攻進23球，成為英格蘭第四級聯賽最具話題性的射手之一，也因此吸引英超伊普斯維奇鎮簽下他。

2024年8月，他在對利物浦的比賽替補登場，成為史上第一位於英超出賽的伊拉克球員，寫下伊拉克足球歷史新頁。

伊拉克這次與超級強隊法國、非洲傳統強權塞內加爾與有超強火力的挪威同組，要晉級如同天方夜譚，但只要能踢出競爭力緊咬對手就是最大收穫

值得關注的數據

哈馬迪於AFC溫布頓時期單季42場23球。2024年成為史上首位登上英超賽場的伊拉克球員，並出賽11場。幫助伊拉克時隔40年重返世界盃。

2026世足賽倒數

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