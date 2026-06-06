世足球星／用經驗守護塞內加爾 36歲蓋伊最後一舞要寫鐵衛傳奇

蓋伊（Idrissa Gueye）現效力英超艾佛頓，同時擔任塞內加爾國家隊隊長。他以強悍防守、攔截能力、覆蓋範圍與中場掃蕩能力聞名，是典型的防守型中場，也是塞內加爾近十多年來最穩定的核心球員之一。

蓋伊出生於塞內加爾首都達卡，早年效力當地青訓俱樂部迪雅寶羅斯（Diambars FC），之後於2008年加盟法國里耳青訓體系。2010-11賽季，他正式升上一線隊，並隨隊奪下法甲冠軍與法國盃冠軍，開啟職業生涯的重要轉折。效力里耳期間，他逐漸以高強度逼搶與優秀攔截能力受到歐洲球壇關注，也成為球隊中場不可或缺的一員。

2015年蓋伊轉戰英超加盟阿斯頓維拉，雖然球隊當季降級，但他的防守表現依舊亮眼，因此很快被艾佛頓相中。2016年加盟艾佛頓後，他迅速成為英超最頂尖的防守中場之一，甚至曾是歐洲五大聯賽攔截與鏟球數據最出色的球員之一。由於表現穩定，他之後獲得巴黎聖日耳曼青睞，於2019年加盟法甲豪門，與內馬爾（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappé）等球星並肩作戰，期間拿下法甲冠軍、法國盃冠軍，並幫助球隊闖進2020年歐洲冠軍聯賽決賽。

國家隊方面，蓋伊自2011年首次代表塞內加爾出賽後，長年都是球隊中場主力與精神領袖。他參與2018與2022兩屆世界盃，也是塞內加爾奪下2021非洲國家盃冠軍的重要功臣。2021年非洲國家盃決賽擊敗埃及後，塞內加爾終於拿下隊史首座非洲盃冠軍，而蓋伊正是這支黃金世代最重要的老將之一。

即使已經36歲，蓋伊依然是塞內加爾不可或缺的核心人物。他的經驗、比賽閱讀能力與領導氣質，使他成為球隊中場的定海神針。2026世界盃將是他生涯可能最後一次世界盃之旅，他也肩負帶領塞內加爾再次挑戰世界強權的重要任務。

值得關注的數據

蓋伊生涯已在艾佛頓、巴黎聖日耳曼與阿斯頓維拉累積超過380場正式比賽出賽紀錄。他長年被認為是英超攔截能力最強的中場之一，也是塞內加爾隊史出賽次數最多的球員。