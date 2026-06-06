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世足球星／上屆金靴得主姆巴佩晉身隊長 若再奪冠將鞏固法國傳奇地位

聯合新聞網／ 綜合報導
姆巴佩第三次出征世足，如今已晉身法國隊隊長。聯合新聞網／製表
姆巴佩第三次出征世足，如今已晉身法國隊隊長。聯合新聞網／製表

姆巴佩（Kylian Mbappe）綽號「忍者龜、姆皇、姆總、K麥」，是當今世界足壇最具代表性的超級巨星之一，現效力於西甲豪門皇家馬德里，同時也是法國國家隊隊長。他以驚人速度、爆發力、盤帶突破、無球跑位與門前終結能力聞名，能勝任左邊鋒、中鋒與前鋒多個位置，被外界視為梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）之後，最有機會接班世界第一人的球員之一。

姆巴佩出生於法國巴黎近郊邦迪，父親是喀麥隆裔足球教練，母親則是阿爾及利亞裔前手球選手，良好的運動家庭背景讓他自小便展現過人天賦。他4歲開始踢球，早年在父親執教的AS邦迪接受啟蒙，之後進入法國著名的克萊楓丹青訓基地，並吸引皇家馬德里、切爾西、利物浦、曼城、巴塞隆納與拜仁慕尼黑等豪門關注。

職業生涯方面，姆巴佩在摩納哥正式崛起。2015年，他以16歲之齡完成摩納哥一線隊首秀，打破亨利（Thierry Henry）保持多年的隊史最年輕出場紀錄；隔年又成為摩納哥隊史最年輕進球球員。2016-17賽季，他幫助摩納哥打破巴黎聖日耳曼多年壟斷，奪下法甲冠軍，並在歐冠淘汰賽階段大放異彩，正式成為歐洲足壇最受矚目的新星。

2017年姆巴佩以1.8億歐元轉會費加盟巴黎聖日耳曼，成為史上身價最高青少年球員。效力巴黎期間，他長年維持恐怖進球效率，幫助球隊奪下6座法甲冠軍、4座法國盃冠軍，並成為巴黎聖日耳曼隊史射手王。2024年，他以自由轉會方式加盟皇家馬德里，完成兒時夢想，並在歐洲超級盃首秀破門，迅速成為皇馬進攻核心。

國家隊方面，姆巴佩的成就更是足以載入史冊。2018年俄羅斯世界盃，他在19歲時幫助法國奪冠，並成為繼球王比利（Pelé）後，第二位在世界盃決賽進球的20歲以下球員，賽後獲選世界盃最佳年輕球員。2022年卡達世界盃，他更以8球拿下金靴獎，並在決賽對阿根廷上演帽子戲法，成為史上第二位在世界盃決賽完成帽子戲法的球員。

即將第三次出征爭世界盃，姆巴佩已是法國國家隊隊長，國家隊出賽接近百場。他不只是法國進攻端最重要的核心，也是2026美加墨世界盃最受矚目的球星之一。若能率領法國再度奪冠，他將進一步鞏固自己在足球史上的傳奇地位。

值得關注的數據

姆巴佩是史上唯二在世界盃決賽完成帽子戲法的球員之一。此外，他距離德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose）保持的世界盃史上16球進球紀錄僅差5球，有機會在2026世界盃挑戰歷史第一。

2026世足賽倒數

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