快訊

台指期夜盤重挫3,006點！一度驚見跌停…網憂「四貸同堂」：恐瞬間斷頭

33歲「甜寵劇男神」驚傳驟逝！經紀公司證實：於家中離世

愛莉莎莎與瑜伽老師破冰！和解信洩靈魂伴侶　認愛「尼泊爾之旅隨行攝影師」

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／酷暑不是藉口 格蘭主帥誓言終結「一甲子無冠之痛」

中央社／ 美國西棕櫚灘5日綜合外電報導
英格蘭足球隊主帥圖赫爾。 路透
英格蘭足球隊主帥圖赫爾。 路透

英格蘭足球隊主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）今天誓言，三獅軍團絕不會拿比賽地點天候酷熱或舟車勞頓當無法奪冠的藉口，球隊唯一目標就是一路贏下去。

法新社報導，英格蘭6日將在佛羅里達州坦帕灣（Tampa Bay）與紐西蘭進行世界盃開打前的熱身賽。之前他們一直在烈日當空、濕熱難耐的西棕櫚灘（West Palm Beach）備戰操兵。

圖赫爾在熱身賽前記者會說：「我們不會找任何藉口。這趟征程固然是硬仗，接下來會有密集長途飛行，氣溫和濕度也會帶來重重阻礙與考驗。但我希望這是一趟漫長而成功的世界盃之旅。」

談到6日的比賽場地，圖赫爾坦言看到坦帕灣球場最近剛重新鋪設的草皮照片後「確實有些擔憂」，但他強調，差勁的場地狀況並不會動搖他的排兵佈陣。

他同時證實，英格蘭打算在熱身賽半場休息時，採「11下、11上」式的整批球員大輪換。

圖赫爾說：「等到現場再視情況決定。只要有任何突發狀況，我們隨時都能臨機應變。」

本屆世界盃由美國、墨西哥與加拿大3國聯合主辦。英格蘭與法國、西班牙及衛冕冠軍阿根廷同屬奪冠熱門第一梯隊，全隊也盼繼1966年奪隊史首冠後再嘗世足冠軍滋味、終結「一甲子之痛」。

結束與紐西蘭的友誼賽後，英格蘭10日將在佛州奧蘭多再與哥斯大黎加熱身賽，隨後便開拔前往堪薩斯市的集訓大本營，準備世足正式開賽。氣象預報顯示，當地未來幾天將面臨攝氏30度以上的高溫並伴隨雷陣雨。

英格蘭本屆世足首戰是6月17日在達拉斯對上強敵克羅埃西亞，下週達拉斯氣溫預計將飆到攝氏35度。

若英格蘭能順利從分組預賽突圍，之後淘汰賽可能會到高海拔的墨西哥市，到8強戰時再回到邁阿密。

圖赫爾說：「這正是我們的任務，也是我們必須實現的目標—打造強大心理素質，讓大家在任何極端環境下都能保持沉著與耐心，並迅速適應。欲在大賽過關斬將，這就是必備生存法則。」

儘管預期賽事期間將迎來連天酷暑，這位德國籍鐵血教頭表示，他絕不會因此放棄自己標誌性「高強度壓迫」的戰術體系。

他說：「在前場奪得球權的戰術價值極高，哪怕這要冒極大風險、對體能是巨大壓榨，我們也在所不惜。」

連續兩屆殺進歐國盃決賽的英格蘭，本次世界盃被分在L組，同組對手包括迦納、巴拿馬與克羅埃西亞。

回顧2018年世界盃4強戰，當時陣容還年輕的三獅軍團，就是敗在經驗老到的克羅埃西亞之下。

但圖赫爾強調，這次情況完全不同。他非常滿意目前這支滿載「爭冠經驗」的軍團，陣中約有12名球員在才剛結束的2025-26職業聯賽賽季隨所屬球隊捧起冠軍盃。

圖赫爾說：「陣中擁有這麼多『贏家』讓我們底氣十足。這種自信是由內而外散發，絕非虛張聲勢。球員們知道如何抗壓，因為他們都在真正的決賽大場面裡證明過自己。」

針對對陣克羅埃西亞的首戰，圖赫爾表示內心已有譜，「我心中已有14到15人的核心輪換陣容，他們完全有能力也有責任扛起這支球隊」。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 英格蘭

延伸閱讀

世足賽／凱恩進球紀錄傲視歐洲 英格蘭主帥讚無可取代神鋒

世足賽／盤點熱門爭冠隊伍 歐陸南美6強權較勁！

世足賽／英格蘭26人名單大換血 老將馬奎爾落選全家心有不甘

超級球迷！英格蘭大叔「第10度」朝聖世界盃…賣房飛去看球

相關新聞

世足賽／酷暑不是藉口 格蘭主帥誓言終結「一甲子無冠之痛」

英格蘭足球隊主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）今天誓言，三獅軍團絕不會拿比賽地點天候酷熱或舟車勞頓當無法奪冠的藉口...

世足賽／德國壞消息！前鋒新星卡爾訓練受傷 恐無緣世界盃

德國國家隊總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）今天透露，陣中天才新星前鋒卡爾（Lennart Karl）...

世足賽／美國證實核發簽證 伊朗足球隊將赴洛杉磯踢世界盃

美國駐土耳其大使巴瑞克（Tom Barrack）今天證實，美方已核發伊朗國家足球隊簽證，以便入境參與世界盃足球賽

世足賽／梅西腿傷無礙將參與熱身賽 斯卡洛尼：不會留無用之兵

2026年美加墨世足賽開踢進入倒數十天，衛冕軍阿根廷隊的備戰狀況卻因傳奇球星梅西（Lionel Messi）的傷情而備受關注，不過總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在今天強調，梅西已經參與球隊訓練，並預計在接下來兩場熱身賽中替補登場找感覺。

世足賽／被罵爆後FIFA再調整政策 允許攜帶拋棄式軟塑膠瓶入場

繼可重複使用水瓶禁令引發外界反彈後，國際足球總會（FIFA）今天宣布，在世界盃足球賽期間，球迷將可攜帶1瓶「軟質塑膠」拋...

世足賽／備戰世界盃遇波折 日本隊兩度變更練習場地

日本男子足球代表隊「藍武士」本週稍早已飛抵墨西哥，準備下週登場的世界盃足球賽。然而天氣與場地狀況不佳，使日本隊兩度更換訓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。