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世足賽／德國壞消息！前鋒新星卡爾訓練受傷 恐無緣世界盃

中央社／ 柏林5日綜合外電報導
天才新星前鋒卡爾（Lennart Karl）因在訓練中受傷，恐無緣即將舉行的世界盃足球賽。 歐新社
天才新星前鋒卡爾（Lennart Karl）因在訓練中受傷，恐無緣即將舉行的世界盃足球賽。 歐新社

德國國家隊總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）今天透露，陣中天才新星前鋒卡爾（Lennart Karl）因在訓練中受傷，恐無緣即將舉行的世界盃足球賽。

法新社報導，德國隊6日將於芝加哥與美國隊進行世界盃開賽前最後一場熱身賽。納格斯曼在賽前記者會證實，18歲的卡爾在訓練中受傷，參賽恐不樂觀。

納格斯曼說：「坦白講，情況看起來不太妙。他現已在醫院接受斷層掃描。不論是教練團還是他本人，現在都需要一點時間接受這個打擊。我們必須等具體診斷報告出來才能評估下一步，屆時再決定是否要緊急徵召其他球員遞補。」

納格斯曼並未透露卡爾具體的受傷部位與傷勢。

效力於德甲豪門拜仁慕尼黑的卡爾，本季是他第一個頂級職業聯賽賽季，但他憑藉亮眼表現，迅速在拜仁主帥孔帕尼（Vincent Kompany）麾下站穩腳步，成為拜仁拿下德甲冠軍的重要功臣。

5月31日德國4比0大勝芬蘭的友誼賽是卡爾國家隊生涯首次先發，並成功送出一記助攻。

除卡爾的傷情，納格斯曼也證實傳奇門神諾伊爾（Manuel Neuer）趕不上對美國的熱身賽，但對諾伊爾能趕上6月14日德國對古拉索的世足分組預賽首戰抱持樂觀。

身為2014年巴西世足奪冠功臣的諾伊爾，在宣布退出國家隊近兩年後，今年5月出乎外界預料再獲國家隊徵召。

談到這位功勳門將，納格斯曼說：「以他的經驗和資歷，根本不需要熱身賽來調狀態，他非常清楚如何應對高壓大賽。他的身體狀態正逐步調整到巔峰，但明天的熱身賽我們絕不做任何冒險。」

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 德國

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