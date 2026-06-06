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世足賽／美國證實核發簽證 伊朗足球隊將赴洛杉磯踢世界盃

中央社／ 伊斯坦堡5日綜合外電報導
美方已核發伊朗國家足球隊簽證，以便入境參與世界盃足球賽。 美國聯合通訊社
美方已核發伊朗國家足球隊簽證，以便入境參與世界盃足球賽。 美國聯合通訊社

美國駐土耳其大使巴瑞克（Tom Barrack）今天證實，美方已核發伊朗國家足球隊簽證，以便入境參與世界盃足球賽。

法新社和路透社報導，伊朗將於16日在洛杉磯展開世足征戰，首先對上紐西蘭，之後繼續在洛杉磯出戰比利時，然後到西雅圖對陣埃及。

白宮官員今天也證實美國核發簽證一事。這意味著即便中東戰火未歇，伊朗仍將參與這項全球體育盛事。

伊朗國家足球隊原定在美國設立訓練基地，但由於美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後局勢緊張，他們改到墨西哥設訓練營。

伊朗隊預計6日從土耳其飛往西班牙，之後再前往墨西哥的訓練營，預計7日抵達墨西哥。

巴瑞克今天表示：「美國駐安卡拉大使館傑出團隊為伊朗國家足球隊前往美國參加世界盃過程中辦理簽證的工作，我們引以為傲。」

這位大使還說：「體育超越國界，我們期待歡迎來自世界各地的選手與球迷。」

美國不具名政府官員證實伊朗隊已獲發簽證，並說「我們不會允許伊朗隊濫用這個制度，以不實名義將恐怖分子偷渡進入美國」。

本屆世足將於6月11日至7月19日由美國、加拿大和墨西哥共同舉辦。

2026世足賽倒數

世足彩蛋 2026美加墨世足 伊朗

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