世足賽／被罵爆後FIFA再調整政策 允許攜帶拋棄式軟塑膠瓶入場

繼可重複使用水瓶禁令引發外界反彈後，國際足球總會（FIFA）今天宣布，在世界盃足球賽期間，球迷將可攜帶1瓶「軟質塑膠」拋棄式水瓶進入比賽場地。

法新社報導，FIFA世界盃營運長席爾吉（HeimoSchirgi）在FIFA官方X帳號發布的影片中表示：「所有球迷皆可攜帶1瓶20盎司（約590毫升）、原廠密封的軟質塑膠拋棄式水瓶，進入美國與加拿大舉辦的2026年世界盃賽事現場。」

FIFA稱最新公告是針對其水瓶政策的「澄清」。3日FIFA才宣布禁止攜帶可重複使用水瓶進入世界盃賽場，但這項規定可能讓口渴的球迷不得不現場購買瓶裝水解渴。

FIFA當時解釋，這項調整是「基於安全因素，部分場館原本就禁止攜帶外來水瓶，FIFA如今將這項規定擴大適用於所有比賽場館」，目的是避免對球員及現場人員造成風險與傷害。

FIFA今天則表示，相關安全疑慮仍然存在。席爾吉說：「基於安全與維安理由，球迷不得攜帶硬式、可重複使用水瓶入場」，他還在影片中展示允許與禁止攜帶的水瓶樣式。

氣象預報機構警告，這屆由美國、加拿大與墨西哥共同主辦的世界盃期間，露天球場的極端高溫可能對球迷健康構成風險。

世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）上月發布的報告估計，本屆世界盃104場比賽中，將有26場在「綜合溫度熱指數」（Wet-Bulb GlobeTemperature， WBGT）超過26度的環境下進行。

WBGT是評估人體熱壓力的指標，綜合考量氣溫、濕度、風速及日照等因素。

FIFA表示，場館周邊將設置噴霧降溫站、風扇設備、飲水補給站以及降溫帳篷等設施。場內販售的瓶裝水價格也將維持與各球場其他活動期間相同水準。