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世足賽／第一輪24場小組賽 台灣運彩提前開盤
2026美加墨世界盃即將於台灣時間6月12日點燃戰火，台灣運彩現已提前為第一輪24場小組賽開盤，主辦國墨西哥、加拿大與美國，在開幕戰都較被看好可以開出紅盤。本屆世界盃104場比賽，台灣運彩將全部開放單場及場中投注，讓消費者可以盡情參與這項四年一度的國際足壇盛事。
除了第一輪小組賽提前開盤外，多達14種的冠軍及特別項目也已陸續提供投注，包括「冠軍來自哪一洲」、「冠軍來自哪一組」、「冠軍球隊是否為首次贏得世界盃」、「各小組第一」、「各小組第一/第二名」、「各洲名次最佳球隊」等，提供給消費更多好玩有趣的選擇。
消費者可前往鄰近投注站投注，或申請台灣運彩線上會員進行投注。
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