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世足賽／萬眾期待 法國估投注金創440億元新高

中央社／ 巴黎5日專電

2026年世界盃足球賽將於本月11日開踢，法國國家博弈管理局估計，今年賽事投注金額可能創下12億歐元（約新台幣439.5億元）新高。

本屆世界盃由美國、墨西哥、加拿大共同主辦，首度擴編為48隊參賽，比賽從上屆64場增至104場，將持續到7月19日。

巴黎人報（Le Parisien）報導，法國國家博弈管理局（ANJ）估計國內在賽事期間的投注金額高達12億歐元，將創運動賽事賭注首次突破10億歐元的紀錄，決定啟動宣傳提醒大眾留心風險。

顧問公司H2 Gambling Capital也預估全球投注金額將超過510億歐元，比4年前卡達世界盃還多71%。

根據法國國家博弈管理局上月委託市場調查公司Toluna與哈里斯互動（Harris Interactive）訪問1071人的結果，打算觀看賽事的受訪者中，有41%準備下注，比上屆的36%多。

18歲到24歲群體中，多達52%有投注意願；25歲到34歲群體中，則有54%。

此外，英國博弈公司Bet365上週進入法國市場，法國國家博弈管理局局長法勒克－皮耶侯丹（IsabelleFalque-Pierrotin）認為，新的營運商將加劇競爭，因此擔心賽事期間出現超量投注現象。

法國國家博弈管理局上月公布涵蓋線上和實體投注的演算法結果，估計多達60萬人極有可能過度投注。

法國隊是奪冠熱門隊伍之一，但昨天在南特（Nantes）與象牙海岸的友誼賽以1比2輸球。8日在里爾（Lille）還有另一場與北愛爾蘭的友誼賽。

法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）接受法國電視一台（TF1）訪問時說：「這只是一場熱身賽，我不想看得太嚴重。」

法國在今年世界盃的首場比賽，將是本月16日於小組賽對上塞內加爾。

2026世足賽倒數

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

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