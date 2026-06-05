世足賽／備戰世界盃遇波折 日本隊兩度變更練習場地

日本男子足球代表隊「藍武士」本週稍早已飛抵墨西哥，準備下週登場的世界盃足球賽。然而天氣與場地狀況不佳，使日本隊兩度更換訓練場地，備戰之初就一波三折。

這屆世足賽由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，賽會從6月11日至7月19日為期1個多月。首戰將於當地時間6月11日下午1時（台北時間6月12日凌晨3時）於墨西哥的阿茲特克體育場（Estadio Azteca）開踢。

日媒「體育報知」報導，日本隊技術委員長山本昌邦4日在蒙特雷（Monterrey）受訪時說明日本隊練習場地變更的原因。

日本隊原定在當地足球俱樂部新雷昂自治大學老虎足球俱樂部（Tigres UANL）的場地練習，不過由於天氣不佳，導致足球場狀態惡化。這座球場距離日本隊下榻處約15公里。

因此，本月3日也就是第一天的練習場地改到之後將給U-19日本代表隊所用的大學設施。

更改後的場地距離日本隊住宿地點較近，約為6.4公里，不過草地狀況絕對稱不上好，因此第二天的訓練場地又改到蒙特雷足球俱樂部的練習場地。

這座場地距離日本隊的住宿地點約28公里。與日本隊同在F組的突尼西亞之後也預計使用這座場地。

山本表示，「隊伍現在冷靜看待此事，因為要求更好的環境，所以才更改場地。受到天候不佳影響，也有無可奈何之處，將在蒙特雷足球俱樂部的練習場地充分準備」。

日本隊之後將移師美國，並在8日起於田納西州納希維爾（Nashville）準備比賽。山本表示，已獲悉納希維爾的場地正在充分準備。

日本、荷蘭、突尼西亞、瑞典在這屆世足賽，同被分在F組。

「讀賣新聞」報導，日本隊首戰預計在台北時間15日凌晨，於美國德州迎戰荷蘭隊；接著前往墨西哥蒙特雷，於台北時間21日中午與突尼西亞交手，並在台北時間26日上午於美國德州與瑞典對決。