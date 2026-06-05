世足賽／地主溫哥華準備好了！機場新科技迎接270萬旅客

2026年世界盃足球賽即將登場，溫哥華是主辦城市之一，賽事期間，預計將迎來至少270萬旅客。溫哥華機場已充滿歡樂的足球氣氛，並啟用最新安檢掃描機和生物識別智慧登機門，讓登機和過關流程更順暢。

2026世足賽即將開踢，近期旅客一進入溫哥華機場，就可以感受到濃厚的足球氣氛，不僅機場外圍有著醒目的歡迎標語，機場內許多角落都可見FIFA商標、足球和商品。

溫哥華國際機場首席營運官馬戈利斯（Andy Margolis）表示，為了迎接這個體壇盛大賽事，機場早在4年前就開始籌備。賽事期間，機場預計接待約270萬名旅客，平均每日約8.8萬人次，較2025年同期增加約5%至10%。溫哥華國際機場客流量在2025年創歷史新高，全年達2690萬人次。

馬戈利斯說，機場啟用兩項新科技來優化流程。一是採用了最新型的CT掃描技術，旅客通過安檢時無須將筆記型電腦、平板電腦及液體物品取出，大幅提升流暢度。溫哥華機場是加拿大第一個採用此先進設備的機場。

第二項則是在42個登機口配備生物辨識裝置，旅客無須出示登機證和護照，「刷臉」即可快速過關登機。

溫哥華機場42個登機口已配備生物辨識裝置，旅客無須出示登機證和護照，「刷臉」即可快速過關登機。中央社

機場內有國際足總（FIFA）24小時協調服務台，為球員、官員、媒體和其他持證旅客提供即時支援。機場並與加拿大邊境服務局（CBSA）和加拿大皇家騎警（RCMP）等多個合作夥伴攜手，在賽事期間大幅加強安保措施和人員配備。

加拿大邊境服務局機場營運主管謝家奇（Jackie Tse）提醒國際旅客，持有世足賽門票並不代表可保證入境加拿大，旅客仍須符合所有入境規定。

為了讓來自世界各地的旅客都感到貼心溫暖，有240名志工在航廈提供各類服務，同時機場也擴大翻譯支援能力，提供近170種語言服務，希望旅客賓至如歸。

溫哥華國際機場長年被評為世界機場中的績優生之一，2026年Skytrax世界機場大獎，溫哥華機場再度榮膺北美第一，已是17年來第15度榮獲此殊榮。2026年也位列全球第10佳機場。這段期間進入機場航廈的旅客一定要感受一下獨特的足球氛圍。

2026年Skytrax世界機場大獎，溫哥華機場再度榮膺北美第一，已是17年來第15度榮獲此殊榮。2026年也位列全球第10佳機場。中央社

例如機場內設置了專屬的世足賽快閃店，各國球隊商品琳瑯滿目；許多免稅店也都精心打造足球專區。

機場內還有一個足球射門遊戲區，旅客可戴上虛擬頭盔，走進一座足球場，化身成超級球星，和巨星梅西、C羅比拼一下腳下功夫。

此外，原住民是加拿大文化的亮點之一，機場推出一系列原住民歌舞和美食嘉年華，讓落地溫哥華的國際旅客能感受加拿大原民的熱情。屬於梅蒂斯人（Métis）的Inez Cook說她非常開心溫哥華是世足賽舉辦城市之一，這是千載難逢的機會能向世人介紹她的土地和文化。

2026年世足賽將於6月11日至7月19日舉行，本屆由美國、加拿大及墨西哥三國共同主辦，其中有7場比賽在溫哥華開踢。