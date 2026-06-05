世足賽／盤點10大看點球星 法國有三叉戟、西班牙18歲亞馬爾最受期待

2026年世界盃足球賽將於6月11日點燃戰火。本屆世足首度擴編為48隊參戰，匯聚更多全球頂尖球員。福斯體育（FoxSports）選出本屆賽會百大看點球星，以下精選前10名。

第10名：佩德里（中場，西班牙）

西班牙中場佩德里。 美聯社

年齡：23歲

國家隊出賽：40場

效力球會：西甲巴塞隆納

佩德里（Pedri）2020年從西班牙乙級聯賽升上西甲巴塞隆納，當季就為球隊出賽52場。自此他在這支西甲豪門逐漸成長為能攻善守的全能中場（box-to-boxmidfielder），如今已是世界最佳中場球員之一。

未滿24歲的他已披西班牙國家隊戰袍出賽40次，可惜2024年歐國盃8強對德國之戰傷到膝蓋，無緣與隊友一路打到最後贏得冠軍。只要身體無礙，佩德里絕對是西班牙先發中場主力。

第9名：維蒂尼亞（中場，葡萄牙）

葡萄牙中場維蒂尼亞。 路透

年齡：26歲

國家隊出賽：37場

效力球會：法甲巴黎聖日耳曼

從租借失敗到成為世界最佳球員之一，維蒂尼亞（Vitinha）堪稱勵志典範。葡超波圖（FC Porto）青訓體系出身的維蒂尼亞2020-21賽季被租借到英超狼隊（Wolverhampton Wanderers）出賽19場未獲續租，回到波圖後脫胎換骨，更於2022年轉戰法甲豪門巴黎聖日耳曼。

如今他已成為當今足壇控球能力最出色的中場之一，他是聖日耳曼連兩年奪得歐冠冠軍的重要引擎，且至今仍維持巔峰狀態。雖然葡萄牙隊中場人才濟濟，但真正掌控球隊節奏者將是維蒂尼亞。

第8名：哈基米（後衛，摩洛哥）

摩洛哥後衛哈基米。 路透

年齡：27歲

國家隊出賽：95場

效力球會：法甲巴黎聖日耳曼

哈基米（Achraf Hakimi）雖出生於西班牙馬德里，但雙親都是摩洛哥人。他出身皇家馬德里青訓系統，之後踢過德甲多特蒙德、義甲國際米蘭與巴黎聖日耳曼。

哈基米在法甲進一步奠定自己成為右路的攻防核心，進攻與防守同樣出色，當今足壇能在速度上與他匹敵的球員屈指可數。2022年世界盃哈基米正是帶領摩洛哥闖進4強的重要功臣之一，本屆摩洛哥能走多遠，很大程度仍要取決於這位頭號球星的表現。

第7名：維尼修斯（前鋒，巴西）

巴西前鋒維尼修斯。 路透

年齡：25歲

國家隊出賽：47場

效力球會：西甲皇家馬德里

維尼修斯（Vinicius Junior）自18歲加盟有「銀河艦隊」美譽的西甲豪門皇馬，如今已為皇馬出賽超過370場，兩度幫球隊贏得歐冠冠軍，且分別在2022年和2024年歐冠決賽攻入致勝球。

雖然他在職業賽場的成功尚未複製到巴西國家隊，但今夏他將成為巴西爭冠計畫的核心人物。本屆巴西主帥正是曾帶領維尼修斯在皇馬兩度登頂歐冠的教頭安切洛蒂（Carlo Ancelotti），維尼修斯將從左路出發擔任進攻重心。

第6名：哈蘭德（前鋒，挪威）

挪威前鋒哈蘭德。 路透

年齡：25歲

國家隊出賽：49場

效力球會：英超曼城

身高196公分的哈蘭德（Erling Haaland）兼具速度與力量，是足壇罕見怪物級前鋒。加盟曼城的頭4個賽季他攻入超過160球，確立自己英超最佳射腳地位。他在挪威國家隊得分更為高效，49場攻入55球。

哈蘭德已幫球隊拿過英超冠軍、歐冠冠軍，且3度獲得英超金靴獎，是當今足壇最恐怖得分機器。本屆世足是他首次參加大型國家隊賽事，挪威有望靠他在今夏翻身。

第5名：奧利塞（前鋒，法國）

法國前鋒奧利塞。 法新社

年齡：24歲

國家隊出賽：15場

效力球會：德甲拜仁慕尼黑

奧利塞（Michael Olise）在英超水晶宮（CrystalPalace）隊時就已是出色的組織者，2024年轉戰拜仁慕尼黑後又更上一層樓。

職司進攻中場的奧利塞加盟拜仁後的兩個賽季累計貢獻41顆進球與46次助攻，這段期間也成為法國國家隊的重要成員。雖然他目前僅為法國隊出賽15場，但憑藉細膩盤球與優雅的左腳腳法，奧利塞將是法國右路進攻的重要武器。恐怖的是法國攻擊群裡的利刃不只他一個。

第4名：狄姆貝利（前鋒，法國）

法國前鋒狄姆貝利。 美聯社

年齡：28歲

國家隊出賽：58場

效力球會：法甲巴黎聖日耳曼

狄姆貝利（Ousmane Dembele）在2025年贏得金球獎（Ballon d'Or），成為當年度世界最佳足球員。去年他協助聖日耳曼奪得歐冠冠軍期間職司中鋒，本屆世足很可能要回到邊鋒位置。

狄姆貝利曾在巴塞隆納度過6個飽受傷病困擾的賽季，2023年轉戰聖日耳曼時逢姆巴佩（KylianMbappe）離隊轉投皇馬，狄姆貝利成為聖日耳曼新核心。今夏他將與姆巴佩及奧利塞聯手，組成堪稱本屆世足最強攻擊三叉戟。

第3名：凱恩（前鋒，英格蘭）

英格蘭前鋒凱恩。 路透

年齡：32歲

國家隊出賽：112場

效力球會：德甲拜仁慕尼黑

凱恩（Harry Kane）雖不像哈蘭德擁有驚人身體條件，卻是當今世界最穩定且高效的射腳之一。自英超托登罕熱刺轉投拜仁3季以來，在143場比賽攻入139球。而過去在熱刺的9個完整賽季，他平均每季攻入23.3球。

凱恩另以78顆進球成為英格蘭隊史最佳射腳，他總能在禁區內找到空間，讓對手付出代價。本屆有可能是32歲的凱恩生涯最後一次征戰世足，他也以替英格蘭帶回繼1966年後第2座世足冠軍為目標。

第2名：姆巴佩（前鋒，法國）

法國前鋒姆巴佩。 美聯社

年齡：27歲

國家隊出賽：96場

效力球會：西甲皇馬

過去6個賽季無論是在法甲巴黎聖日耳曼還是西甲皇家馬德里，姆巴佩（Kylian Mbappe）每季都至少攻入39球，與凱恩同屬穩定且高效的得分手。姆巴佩最大特點就是速度如風，能輕易甩開防守球員為自己創造機會。

姆巴佩在2018年世足一戰成名，當屆他攻入4球（其中3球是在淘汰賽階段），最終幫法國奪冠。今夏他將以法國隊長身分出征，盼一雪2022年世足冠軍戰落敗之恨。

第1名：亞馬爾（前鋒，西班牙）

西班牙前鋒亞馬爾。 路透

年齡：18歲

國家隊出賽：25場

效力球會：西甲巴塞隆納

過去3年亞馬爾（Lamine Yamal）在全球足壇吹起旋風。2023年5月當時年僅15歲的他完成巴塞隆納一軍初登場，剛滿16歲後不久便進入先發名單。自此之後亞馬爾已為巴塞隆納出賽超過150場，披西班牙國家隊戰袍超過30場。

2024年歐洲國家盃期間，他在17歲生日後不久幫西班牙奪冠。

亞馬爾今年4月底腿筋受傷，但最後仍進入西班牙正選名單，傷勢復原程度成唯一變數。只要能健康出賽，這位少年天才將坐鎮右路，成為對手防線的夢魘。