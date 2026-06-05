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世足賽／凱恩進球紀錄傲視歐洲 英格蘭主帥讚無可取代神鋒
凱恩（Harry Kane）是英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）由世界盃「專家」組成的英格蘭陣容中的終極專家，他將進球的藝術提升到了罕見的高度。
法新社報導，這位英格蘭隊長正以32歲之齡準備迎接他的第3次世界盃，帶著強烈的野心，希望能結束國家對大賽冠軍長達60年的漫長等待。
凱恩的數據極為驚人，本賽季他第2度贏得歐洲金靴獎，在拜仁慕尼黑隊邁向第34座德甲聯賽冠軍的過程中，他在31場出賽中攻入36球。
去年9月，他在為這家德國俱樂部效力的第104場比賽中達成了百球里程碑，這是本世紀歐洲五大聯賽中，在單一俱樂部達成這項里程碑的最快紀錄。
凱恩以在拜仁的61個進球結束了這個賽季，其中包括在德國盃決賽中的帽子戲法。
他也是托登罕熱刺隊（Tottenham）史上進球最多的球員（280球）、英格蘭國家隊進球紀錄保持者（78球），以及在歐洲冠軍聯賽（Champions League）中進球最多的英格蘭球員（54球）。
英格蘭足球代表隊總教練圖赫爾在凱恩2023年加盟拜仁時曾擔任該俱樂部主帥，他上週公布26人的世界盃陣容，並解釋說他擁有「應對各種不同情況的專家」。
這位德國籍教頭在英格蘭於3月令人失望地敗給日本後坦言，英格蘭的護身符和領袖根本無可替代。凱恩當時並未上場。
圖赫爾說：「缺乏凱恩的英格蘭，就無法製造出相同的威脅。缺乏凱恩的拜仁慕尼黑也是如此，世界上沒有任何一支球隊在失去他後還能保有同等的威脅性，這很正常。」
拜仁慕尼黑榮譽主席赫內斯（Uli Hoeness）對此也毫不掩飾地大讚，直言凱恩是球隊歷史上最成功的一筆簽約。
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