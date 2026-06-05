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猜對有積分、猜錯也能抽！「世足神預測」開跑 最大獎送電動機車

聯合新聞網／ 綜合報導
參加【世足神預測】把市價 12 萬元電動機車騎回家，排行榜前 200 名再加碼狂送豪華獎品陣容。圖／聯合新聞網）
參加【世足神預測】把市價 12 萬元電動機車騎回家，排行榜前 200 名再加碼狂送豪華獎品陣容。圖／聯合新聞網）

2026 世足進入倒計時，球還沒開踢，台灣球迷早已蓄勢待發！聯合新聞網推出【世足神預測】，只要預測勝負，就有機會把電動機車騎回家！還有 Apple Watch、SONY 家庭劇院、世界盃球衣與麥當勞冰淇淋…等豪華獎品陣容等你拿！

世界盃倒數開打 全民預測戰提前引爆

每屆世界盃都是台灣最具話題性的體育盛事之一，從小組賽到冠軍賽，每一場比賽都可能成為「你押哪一隊」的討論戰場。但究竟誰的預測最神準？現在【世足神預測】有獎活動，邀請身為球迷的你來挑戰！

AI 也加入戰局 人機對決同台較勁

只要完成任一場賽事預測，不論猜中與否，都能獲得一張「機車抽獎券」。憑直覺點選獲勝隊伍，即刻完成任務。圖／聯合新聞網
只要完成任一場賽事預測，不論猜中與否，都能獲得一張「機車抽獎券」。憑直覺點選獲勝隊伍，即刻完成任務。圖／聯合新聞網

這次活動更導入 AI 視角。除了跟網友比準度，你還能查看 ChatGPT、Gemini 兩大 AI 對每場賽事的勝率預測與進球數推演。因此，「AI 到底有沒有比真人更懂世足？」，答案就在每一場預測結果揭曉時。

不只比運氣 高手拚「神預測王」排名

參加者每完成一場預測，不論是否猜中，都能馬上獲得一張「機車抽獎券」。即使不熟戰術、不常看球也能參與。只要預測一場，最大獎可能就是你的！

想玩點有難度的，還可挑戰「神預測王」排行榜！玩家需要預測勝負與總進球數，依比賽結果累積積分。比賽階段越後面，積分倍率越高。這也代表，真正的預測高手，往往在八強後才見真章。

最大獎送電動機車 進排名加碼重磅獎品

除了祭出市價 12 萬元的宏佳騰電動機車，排行榜前列能帶走 Apple Watch S11、SONY 家庭劇院組及乾杯集團禮券等高話題獎品；前 200 名同樣有機會贏得世界盃球衣、紀念足球、7-11 禮券與麥當勞蛋捲冰淇淋等好禮。

距離世界盃越來越近，這場屬於球迷的預測戰已提前點燃。現在就上【世足神預測】開始挑戰，下一個把電動機車騎回家的，或許就是按下預測的你！立即預測：https://lihi1.me/XcYoX

2026世足賽倒數

世足彩蛋 2026美加墨世足

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