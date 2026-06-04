世足賽／本屆特殊意涵數字一覽 奧地利門將205公分破紀錄

2026年世界盃足球賽將於6月11日點燃戰火。以下是國際足球總會（FIFA）整理與本屆世足相關、具有意涵的有趣數字。

● 6

阿根廷隊梅西、墨西哥隊歐喬亞與葡萄牙隊C羅將締造空前的第6度參加世界盃紀錄，梅西和C羅更可望成為史上首次6屆世界盃皆有「上場參賽」球員紀錄；歐喬亞在2006年德國世界盃和2010年南非世界盃時並未獲得出場機會。

● 13

阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）是本屆參賽個人世足進球最多的現役選手（13球），其後依序是法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）12球、英格蘭凱恩（HarryKane）8球、巴西內馬爾（Neymar）8球以及葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）8球。

世界盃史上進球王為前德國名將克洛澤（MiroslavKlose）保持的16球。

● 17

年僅17歲的墨西哥天才新星莫拉（Gilberto Mora）是本屆世足最年輕參賽球員，他的40歲老門神隊友歐喬亞（Guillermo Ochoa），在莫拉出生前就已參加過世界盃。

● 19

這次參賽球員共有19人來自英超曼城（ManchesterCity），使曼城成為本屆「出產」世足國手最多的職業球隊；其次依序為德甲拜仁慕尼黑（18人）、英超兵工廠（16人）、法甲巴黎聖日耳曼（16人）、西甲巴塞隆納（15人）。

● 43

現年43歲的蘇格蘭門將高登（Craig Gordon）是本屆賽會最年長及世足史上參賽第二老的球員，僅次於埃及前門將哈達里（Essam El Hadary）出戰2018年俄羅斯世界盃時的45歲。

● 160

巴拿馬的中場核心球員亞尼斯（Cesar Yanis）是本屆最矮參賽球員，身高160公分。其次是身高164公分的庫拉索前鋒安東尼斯（Jeremy Antonisse）。

● 200

本屆世足計達1248名選手參戰，有高達200名參賽球員是效力英格蘭的職業聯賽隊伍；緊隨其後的是效力德國聯賽的109人、法國聯賽的86人、西班牙聯賽的86人、義大利聯賽的71人，反映歐洲職業聯賽仍是當今世界足壇的中流砥柱。

● 205

身高205公分的奧地利門將維格勒（Florian Wiegele）將締造世界盃史上正選球員名單中最高的球員，打破荷蘭門將諾伯特（Andries Noppert）在2022年卡達世界盃時所創203公分紀錄。