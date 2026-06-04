世足賽／C羅與梅西最後一舞！美加墨世界盃重點一次看

2026年世界盃足球賽將於6月12日點燃戰火。隨本屆參賽隊伍、球員人數以及比賽場次都創下新高，使得今年世足賽充滿看點。

● 史上首次由3國共同主辦

本屆世界盃賽會從6月12日至7月20日為期1個多月，由美國、墨西哥、加拿大共同主辦，也是史上首次出現3個共同主辦國。

這是美國繼1994年後第2度舉辦世足，而墨西哥則是第3次主辦（前兩次為1970與1986年），加拿大則首次擔任東道主。第3度踢進世足會內賽的加拿大將戮力追尋隊史的世界盃會內賽首勝。

首戰將於當地時間6月11日下午1時（台北時間6月12日凌晨3時）於墨西哥的阿茲特克體育場（EstadioAzteca）開打，對戰戲碼重演2010年南非世足開幕戰的墨西哥對南非。1970與1986年世足冠軍戰都是在阿茲特克體育場進行。

3國共啟用16座體育場因應賽事：美國11座、墨西哥3座、加拿大2座。7月19日的冠軍戰將在大都會人壽體育場（MetLife Stadium）。

● 創紀錄48隊參戰、新增32強淘汰賽

世足會內賽從1998年擴增至32隊一路沿用至2022年，本屆是擴編為48隊後的首屆，比賽場次增加到104場，這也意味將採用全新賽制。

原本熟悉的預賽8個分組增加到12個，除依舊採每組前兩名晉級淘汰賽之外，另取8支成績最好的分組第3名晉級淘汰賽，因此自本屆賽會起新增一輪32強淘汰賽。

● 比賽用球與吉祥物

國際足球總會（FIFA）與阿迪達斯（Adidas）公布2026世界盃官方比賽用球名為Trionda，設計靈感來自西班牙語Tri（意為3）與Onda（意為波浪），象徵3個主辦國攜手。

足球表面以紅、綠、藍3色為基調，融合3國代表性符號如楓葉、星星與老鷹元素。3個吉祥物Maple（駝鹿）代表加拿大、Zayu（美洲豹）代表墨西哥、Clutch（白頭海鵰）代表美國。3種動物也分別是3國文化象徵。

● 奪冠熱門誰屬

阿根廷以衛冕軍身份登場，2022年上屆輸掉冠軍戰的法國則誓言復仇；巴西尋求拿下第6座冠軍傲世列強，德國則尋求隊史第5冠追平巴西；歐洲強權西班牙和英格蘭的目標是在球衣繡上第二顆星，荷蘭與葡萄牙則尋求隊史首冠。

高盛集團（Goldman Sachs Group）針對世界盃進行數據分析，認為西班牙是本屆最具冠軍相的隊伍。

● 6度征戰世足 梅西與C羅攜手寫歷史

堪稱足壇當世兩大傳奇的梅西（Lionel Messi）與羅納度（Cristiano Ronaldo）都將締造第6度出戰世界盃的空前紀錄。賽事期間將滿39歲的梅西擔任隊長率阿根廷衛冕，他也以26場出賽保持世界盃出賽場次最多球員紀錄。

至於41歲的C羅，則保有效力男足國家隊場次最多（226場）和進球數最多（143球）的世界紀錄，唯一遺憾是自己與葡萄牙都還未圓世足冠軍夢。

● 史上進球王競逐

世界盃的史上進球王為德國名將克洛澤（MiroslavKlose）的16球。目前梅西13球、法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）12球，後兩人有望在本屆賽會翻新紀錄。