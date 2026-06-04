快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／C羅與梅西最後一舞！美加墨世界盃重點一次看

中央社／ 紐約4日綜合外電報導
梅阿根廷名將梅西(左)與葡萄牙名將C羅。 法新社、路透
梅阿根廷名將梅西(左)與葡萄牙名將C羅。 法新社、路透

2026年世界盃足球賽將於6月12日點燃戰火。隨本屆參賽隊伍、球員人數以及比賽場次都創下新高，使得今年世足賽充滿看點。

● 史上首次由3國共同主辦

本屆世界盃賽會從6月12日至7月20日為期1個多月，由美國、墨西哥、加拿大共同主辦，也是史上首次出現3個共同主辦國。

這是美國繼1994年後第2度舉辦世足，而墨西哥則是第3次主辦（前兩次為1970與1986年），加拿大則首次擔任東道主。第3度踢進世足會內賽的加拿大將戮力追尋隊史的世界盃會內賽首勝。

首戰將於當地時間6月11日下午1時（台北時間6月12日凌晨3時）於墨西哥的阿茲特克體育場（EstadioAzteca）開打，對戰戲碼重演2010年南非世足開幕戰的墨西哥對南非。1970與1986年世足冠軍戰都是在阿茲特克體育場進行。

3國共啟用16座體育場因應賽事：美國11座、墨西哥3座、加拿大2座。7月19日的冠軍戰將在大都會人壽體育場（MetLife Stadium）。

● 創紀錄48隊參戰、新增32強淘汰賽

世足會內賽從1998年擴增至32隊一路沿用至2022年，本屆是擴編為48隊後的首屆，比賽場次增加到104場，這也意味將採用全新賽制。

原本熟悉的預賽8個分組增加到12個，除依舊採每組前兩名晉級淘汰賽之外，另取8支成績最好的分組第3名晉級淘汰賽，因此自本屆賽會起新增一輪32強淘汰賽。

● 比賽用球與吉祥物

國際足球總會（FIFA）與阿迪達斯（Adidas）公布2026世界盃官方比賽用球名為Trionda，設計靈感來自西班牙語Tri（意為3）與Onda（意為波浪），象徵3個主辦國攜手。

足球表面以紅、綠、藍3色為基調，融合3國代表性符號如楓葉、星星與老鷹元素。3個吉祥物Maple（駝鹿）代表加拿大、Zayu（美洲豹）代表墨西哥、Clutch（白頭海鵰）代表美國。3種動物也分別是3國文化象徵。

● 奪冠熱門誰屬

阿根廷以衛冕軍身份登場，2022年上屆輸掉冠軍戰的法國則誓言復仇；巴西尋求拿下第6座冠軍傲世列強，德國則尋求隊史第5冠追平巴西；歐洲強權西班牙和英格蘭的目標是在球衣繡上第二顆星，荷蘭與葡萄牙則尋求隊史首冠。

高盛集團（Goldman Sachs Group）針對世界盃進行數據分析，認為西班牙是本屆最具冠軍相的隊伍。

● 6度征戰世足　梅西與C羅攜手寫歷史

堪稱足壇當世兩大傳奇的梅西（Lionel Messi）與羅納度（Cristiano Ronaldo）都將締造第6度出戰世界盃的空前紀錄。賽事期間將滿39歲的梅西擔任隊長率阿根廷衛冕，他也以26場出賽保持世界盃出賽場次最多球員紀錄。

至於41歲的C羅，則保有效力男足國家隊場次最多（226場）和進球數最多（143球）的世界紀錄，唯一遺憾是自己與葡萄牙都還未圓世足冠軍夢。

● 史上進球王競逐

世界盃的史上進球王為德國名將克洛澤（MiroslavKlose）的16球。目前梅西13球、法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）12球，後兩人有望在本屆賽會翻新紀錄。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／高盛數據分析 西班牙封王機率26%居冠、阿根廷第三

世足／數大就是美！三國合辦擴編48隊 規模最大成亮點

世足賽／阿根廷26人名單有梅西！續任隊長第6度征戰拚衛冕

世足賽／爭冠隊伍？ 歐陸南美6強權較勁

相關新聞

世足賽／本屆特殊意涵數字一覽 奧地利門將205公分破紀錄

2026年世界盃足球賽將於6月11日點燃戰火。以下是國際足球總會（FIFA）整理與本屆世足相關、具有意涵的有趣數字

世足賽／C羅與梅西最後一舞！美加墨世界盃重點一次看

2026年世界盃足球賽將於6月。隨本屆參賽隊伍、球員人數以及比賽場次都創下新高，使得今年世足賽充滿看點

世足賽／盤點熱門爭冠隊伍 歐陸南美6強權較勁！

2026年美加墨世足賽即將拉開帷幕，外媒指出法國、西班牙、英格蘭、葡萄牙，以及南美的巴西、阿根廷共六隊為奪冠熱門。這些強權陣容星光熠熠，皆由歐洲及南美球星主導，爭奪世足桂冠的戰鬥一觸即發。

世足賽／高盛數據分析 西班牙封王機率26%居冠、阿根廷第三

2026年世界盃足球賽將於6月11日點燃戰火。高盛集團（Goldman SachsGroup）針對世界盃進行數據分析，認...

世足賽／FIFA改規定 禁止攜帶可重複使用水瓶進入世界盃賽場

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）今天報導，國際足球總會（FIFA）在最後一刻修改規定，禁止球迷攜帶...

世足賽／行動力挺阿根廷！3名球迷單車穿越17國赴美助陣

距離2026年世界盃足球賽開幕不到兩週，來自阿根廷的3名球迷騎腳踏車9個半月、穿越17國，2日抵達美國堪薩斯市（Kans...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。