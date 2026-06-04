世足賽／爭冠隊伍？ 歐陸南美6強權較勁

歐洲、南美強權別苗頭，世足最強隊伍被兩大洲包辦！美加墨世足開幕在即，外媒羅列公認的6大強權，分別是歐陸的法、西、英、葡，及南美的巴西、阿根廷，也是奪冠賠率最低的6強國。這些球隊幾乎都由歐洲球星組成，陣容內還有領袖級的好手；7到10強也都是歐洲與南美球隊，老牌的德、荷、烏、比國相比前6強都有一些難題待解決。

6大強權爭冠

美加墨世足最大話題必然是爭冠軍，本屆外媒公認點出的6大強權仍是耳熟能詳的名字，分別是歐陸的法、西、英、葡，南美雙雄：巴西、阿根廷。根據《雅虎體育網》報導，以上6強除了葡萄牙，都有世足冠軍的紀錄，本屆他們毫不意外徵召了歐洲各大俱樂部的球星，由各自的領袖人物率領星光熠熠的陣容。

最被看好前三名的是法國、西班牙、英格蘭，由金童姆巴佩率領的法國有著最狂暴的三叉戟，姆巴佩、登貝萊、奧利賽可說是這2年歐冠賽場最可怕的攻擊手，板凳深度更是法國衝冠的關鍵，而法國主帥德尚也確認將在賽事後卸任，法國眾將勢必會拿出全力、送這位冠軍名帥最後一舞風光離去，德尚的短期賽經驗與實務足球被證明成功過。

西班牙此前才拿過「小世足」歐國盃的冠軍，在名帥德拉富恩特帶領下，無敵艦隊重返歐洲之巔，踢法越趨穩定，雖然依舊找不到適合的9號位攻擊手，但新潮流的高位逼搶搭配刻在DNA內的傳控風格，兩側都有持球爆點能硬解陣地戰難題，左側是衝擊力、技術點滿的尼科威廉斯，右側是新科金童亞馬爾，讓西班牙有著豐富的得分手段。

大英大破大立

英格蘭雖然距離前一次奪冠已經很久了，但三獅軍團一直都不缺天賦、陣容每次排開也都讓人有著滿滿的期待，上屆歐國盃還被戲稱九子奪嫡，形容多名歐陸新星競爭大英的持球權與戰術地位；在一次次大賽連亞後，沒有功勞也有苦勞的南門主帥卸任。

本屆的英格蘭選才非常務實，新帥圖赫爾並不迷思大牌球星，他選擇以戰術適應性為主，棄選曼城少主福登、切爾西少主帕爾默、皇馬傳球好手阿諾德、森林核心吉布斯懷特、功勳老將馬奎爾。搭配英格蘭在資格賽可怕的火力與場面控制力，或許圖赫爾的大破能帶來大立。

巴西找名帥壓陣

巴西也是另一隻換帥、狀態起伏過的強權，森巴軍團在資格賽的成績其實非常糟糕，僅位列南美第5名，連厄瓜多與哥倫比亞都排在巴西之前，也一度被足壇認為巴西迎來低谷期。這隻五星巴西的確在人才出現斷檔，邊後衛深度非常淺，中場也缺乏招牌核心，靈魂人物至今仍是戰力未知的內馬爾，不過，巴西找來了史上唯一5奪歐冠冠軍的名帥安切洛蒂，試圖穩定狀態起伏的老牌勁旅。

安帥本屆將與子弟兵維尼修斯再次合作，巴西進攻線仍舊是最大本錢，歷史冥冥之中似乎站在他們這邊，1970年巴西在墨西哥奪冠後，一直等到24年後在美國世界盃才又拿到第3冠，而2002年第4冠後，又是24年後回到北美大陸的世足賽，巴西是否能在衣服繡上第6顆星？

另外2個前6強權恰好是球王們的球隊，C羅領軍的葡萄牙與梅西領軍的衛冕軍阿根廷，球壇傳了很久的最後一舞、應該就是本屆了，略有不同的是，阿根廷仍需要梅西在中場組織串聯，但葡萄牙優勢是強悍的中場，由曼徹斯特雙B（B席、B費）與歐冠二連霸的大巴黎中場雙維（內維斯、維蒂尼亞）組成，這4位球星讓葡國是無爭議的最強中場，C羅只要扮演精神領袖即可。

二線強隊

另據《外媒》分析，7到10強也都是歐洲與南美球隊，包含老牌的德國、荷蘭、烏拉圭、比利時，他們比普通球隊多了經驗與天賦，只是爭冠似乎也有難度。德國經歷了不小的換血期，本屆由新星領軍的德意志戰車仍在找尋打強隊的方式，荷蘭還是那個無冕之王，他們有著最硬的防守，但在西蒙斯傷退後，進攻線仍未有持球大核。

烏拉圭歷年來都是A段班的守門員，陣容實力不差、也有核心（皇馬中場巴爾韋迪），但總是在硬仗差了一口氣，本屆籤運不好，與最頂級的西班牙同組，若以小組第二晉級，淘汰賽會較艱難；比利時則是黃金世代的最後一舞，由阿札爾與德布勞內組成的巔峰比利時與冠軍擦身而過，現在的比國還在等著新世代接班。

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