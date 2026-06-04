世足賽／高盛數據分析 西班牙封王機率26%居冠、阿根廷第三

2026年世界盃足球賽將於6月11日點燃戰火。高盛集團（Goldman SachsGroup）針對世界盃進行數據分析，認為西班牙是本屆最具冠軍相的隊伍。

高盛這項分析綜合歷史比賽數據、球隊排名、得分進攻能力及地理因素等，評估模型使用Elo評分系統。Elo評級是衡量選手或隊伍在賽事競技水準的排名系統，最初是設計用來評估西洋棋賽實力強弱。

分析顯示，西班牙贏得本屆世足冠軍機率為26%，高居所有隊伍之冠；法國則有19%機率拿到第3座世足金盃，阿根廷有14%的機率奪冠，成為繼1962年巴西後又一完成世界盃連霸的球隊。

巴西奪冠機率為8%，英格蘭與荷蘭則各為5%。

高盛模型預測，4強賽將出現法國對西班牙的歐陸內戰組合，以及阿根廷對巴西的南美宿敵之爭，最後應是西班牙在7月19日的冠軍戰力退阿根廷捧起金盃。

高盛的模型納入自1978年以來約兩萬場正式國際賽的資料；此外，球隊近期狀態等也被納入評估。

高盛分析指出，擁有高產射手且近期表現強勢的球隊，往往會超出預期表現。另一方面，上屆冠軍本屆衛冕時通常不順，這項歷史趨勢降低作為衛冕軍的阿根廷奪冠機率。

高盛評估團隊負責人哈齊亞斯（Jan Hatzius）在報告中寫道：「我們的預測符合歷史規律，意即當前屆世界盃冠軍由南美球隊奪得後，本屆冠軍幾乎總會回到歐洲球隊手中。」

報告指出，像英格蘭雖然擁有很高的Elo評分，但仍被模型下調評價，原因在於英格蘭歷來在世界盃表現大多低於預期，以及這回潛在的地理劣勢，包括可能必須在高海拔的墨西哥城出賽。

不過高盛表示，他們的預測模型無法顧及包括球員健康狀況等部分隱形因素，像西班牙年輕球星耶馬（Lamine Yamal）在世界盃開賽前受傷，據報導將缺席本屆賽會初期階段，而這類情況難以反映在模型預測內。