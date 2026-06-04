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世足賽／登機前被擋 瑞士球星申請赴美緊急簽證

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
瑞士隊前鋒恩波洛（Breel Embolo）因簽證被擋，沒能登上球隊前往美國的班機。 法新社
瑞士隊前鋒恩波洛（Breel Embolo）因簽證被擋，沒能登上球隊前往美國的班機。 法新社

瑞士隊前鋒恩波洛（Breel Embolo）因簽證被擋，沒能登上球隊前往美國的班機，現在他已緊急向美國駐伯恩大使館申請緊急簽證，盼能在世界盃展前歸隊。

瑞士足協在聖地牙哥證實，恩波落的赴美許可遭到審查，原因是2018年他在巴塞爾涉及一起法律案件，去年9月他上訴維持原判，今年4月判決確定，就在他第三次出征世界盃前幾周。

「大使館的的調查重點在於是否涉及任何肢體暴力，而事實並非如此。」瑞士足協表示，恩波洛和球隊正在等候許可，讓他能盡快到聖地牙哥和球隊會合。

瑞士世界盃和加拿大、波士尼亞和卡達位於B組，首戰將在13日於聖塔克拉拉的舊金山49人球場迎戰卡達隊。

29歲的恩波洛是瑞士首選前鋒，86場國際賽出賽累積24記進球。

2026世足賽倒數

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