世足賽／行動力挺阿根廷！3名球迷單車穿越17國赴美助陣

距離2026年世界盃足球賽開幕不到兩週，來自阿根廷的3名球迷騎腳踏車9個半月、穿越17國，2日抵達美國堪薩斯市（Kansas City），趕上阿根廷國家隊在世界盃的首場比賽，耗時跨洲的單車長征及阿根廷足球迷狂熱，也讓他們成為美洲媒體爭相報導的人物。

領隊56歲的希里歐（Miguel Silio）、49歲的馬蒂內茲（Yamandú Martínez）及29歲的康庫里尼（VicenteConculini）於2025年8月16日從家鄉阿根廷恩特雷里奧斯省（Entre Ríos）瓜萊瓜伊丘（Gualeguaychú）出發，騎腳踏車一路向北，沿著太平洋岸，跨越南美洲、中美洲及北美洲。

3人抵達堪薩斯市時，受到當地民眾熱烈歡迎。領隊希里歐說，他們最大的願望是在世界盃期間見到總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）、隊長梅西（LionelMessi）以及其他國家隊成員，並留下合影。

3人近10個月來騎越阿根廷與烏拉圭平原、玻利維亞高原、秘魯山區及墨西哥沙漠地帶，累計里程超過1.7萬公里，3人透過Instagram帳號持續分享旅程。

旅程中並非一路平順。3人曾遭遇玻利維亞、秘魯及哥倫比亞高海拔地區的嚴苛環境，也經歷中美洲酷熱氣候與安全風險。在厄瓜多期間，遇上當地監獄暴動；在哥倫比亞南部，他們更因汽車炸彈事件被迫暫時改變路線。

希里歐已經第3次以腳踏車參與世界盃。他曾騎車前往2018年俄羅斯世界盃，也曾以類似方式參與2022年卡達世界盃。擁有25年單車旅行經驗的他說：「既然國家隊沒有徵召我上場，那我騎腳踏車去支持他們。」

他表示，完成這趟旅程除了需要熱愛足球，也需要強大的意志力與體能支撐，像在厄瓜多和哥倫比亞，曾在30公里路程內爬升超過1500公尺，車上還載著約60公斤裝備。

對許多阿根廷人而言，足球不僅是一項運動，更是國家認同與集體記憶的重要部分。從1978年、1986年世界盃冠軍，到2022年在卡達拿下第三座大力神盃，足球長年深植於阿根廷社會與文化中。

隊員康庫里尼認為，阿根廷國家隊受到大家喜愛，不只是因為成績出色，更因為球員彼此之間展現的團結與信任。他說：「阿根廷代表隊不只是一支球隊，更像是一群朋友，彼此尊重、一起努力前進。我們喜歡和家人朋友聚在一起看球，像所有阿根廷人一樣享受足球帶來的快樂。」