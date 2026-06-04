世足賽／法國防線核心薩利巴驚傳背傷 主帥德尚澄清：他好得很

2026世界盃足球賽即將點燃戰火，力拚隊史第三座冠軍獎盃的「高盧雄雞」法國，日前卻傳出後防核心薩利巴（William Saliba）遭逢背部傷勢困擾，甚至可能缺席世足賽的隱憂，不過法國主帥德尚（Didier Deschamps）在今天的記者會上親上火線澄清，強調這名25歲的頂級中衛身體無礙，要外界「免驚」。

薩利巴本賽季在英超大放異彩，為英超冠軍兵工廠出戰了多達50場比賽，更是球隊一路殺進歐冠決賽的絕對主力，不過賽季尾聲傳出背部不適，一度傳出需要接受精密斷層掃描。面對外界高度關切，德尚隨即拋出定心丸，「薩利巴目前狀況很好，我們也會謹慎管理他的上場時間，如果明天的熱身賽真的需要他，他隨時都能上去踢。」

外界預期，法國在迎戰象牙海岸的友誼賽中，將會讓薩利巴輪休，德尚透露，為了應對緊湊的世足賽賽程與美國當地的特殊氣候，他必須小心權衡球員的體能，尤其是剛踢完歐冠決賽的巴黎聖日耳曼球星們，「我必須妥善分配所有人的上場時間，即使這可能違背球員強烈的上陣意願，但目前陣中26名球員都處於極佳狀態。」

兩屆世界冠軍法國在結束與象牙海岸的交手後，將於9日與北愛爾蘭進行最後熱身，隨後便啟程飛赴北美。本屆世足賽法國隊被分在I組，分組賽首戰將於16日迎戰塞內加爾，同組對手還包括伊拉克與挪威，外界普遍看好高盧雄雞能以小組第一之姿強勢出線。