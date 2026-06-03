世足／數大就是美！三國合辦擴編48隊 規模最大成亮點

2026年盛夏盛事世足即將引燃戰火，這屆與過往有多大的不同呢？本屆美加墨世足主打「多」，本屆是歷史首度有多達3國合辦，擴軍48隊、是史上最多的參賽隊伍，同時也有著最多的場次（104場）；因應夏季的高溫與高濕度，每個半場都會有補水時間，預期將迎來最長的補時時間；VAR（影像輔助判決）的權限也增多，用以減少誤判。

數大就是美！

2026年最大盛事必然是夏天的美加墨世足賽，本屆有著不同以往的亮點，以「多」作為標籤。根據《雅虎體育網》報導，首先是主辦國數量就寫下歷史最多，這是繼2002年日、韓合辦後，再次有超過一個主辦國，而且一次就是3個：美國、加拿大、墨西哥，多數淘汰賽與決賽都在美國進行，美國共計11城市承辦78場賽事，居次是墨西哥的3城市、13場。

本屆世足第2個亮點則是擴軍，這是史上首次有48隊擠進正賽，國際球迷們也迎來很多「世足新軍」，亞洲多達8.5席就有2個首度踢正賽：約旦、烏茲別克，很爭氣以0.5個席次打贏洲際附加賽晉級的伊拉克僅是2度打正賽（睽違40年）。

另外2個新軍都是海島小國：庫拉索與維德角，他們相繼刷新「最小的世足參與國」紀錄，庫拉索以15.5萬人寫下最小人口的世足國家，維德角則以4033平方公里寫下最小國土面積的世足隊，大約僅台灣的十分之一。這2個國家都是靠著血緣徵召殺入世足，庫拉索幾乎由荷蘭血統的球員組成，維德角則與葡萄牙關係頗深，大名單過半都是葡法俱樂部青訓出身，葡萄牙球王C羅其實也有維德角血統。

擴軍老面孔回歸

歐洲列強中也有闊別已久的隊伍，挪威及蘇格蘭都是本世紀首度踢正賽，本屆的挪威迎來黃金世代，由魔童哈蘭德與兵工廠隊長厄德高領軍，維京大軍等了28年在資格賽瘋狂亂殺，輾壓之姿衝入世足，也被認為是最可怕的第3檔次球隊；1998年之後的蘇格蘭人才青黃不接，一直與洲際大賽失之交臂，終於在2020年開始重返歐國盃，本屆世足資格賽在幾名英超球星領軍下，有驚無險擠掉丹麥而晉級。

受惠於美加墨作為地主國直接晉級，中北美地區的二線球隊看見了世足機會的曙光，海地在資格賽分組面對第一檔次的老牌世足勁旅哥斯大黎加，2戰都不輸球，在3國大混戰的情況驚險首位出線，這也是海地史上第2次踢世足正賽，前一次得追溯到1974年德國世界盃。

預期最長補時

擴軍成48強也代表本屆世足將有最多的場次，過往淘汰賽是16強，本屆擴大為32強，讓每個小組的第3名都還有機會擠入淘汰賽，整個賽事的場次將從上屆的64場增加為104場。

因應夏季的高溫與高濕度，即便美國有5座球場能做到全封閉或伸縮屋頂，但為了保護球員的健康，國際足總仍舊宣布，每場世足賽事都會有固定的補水時間，分別在上下半場的一半時間、各有一次3分鐘的休息。

補水時間也意味著補時增加，另外一項可能讓補時寫下史上最長的改革，是VAR（影像輔助判決）的使用權限，過去VAR僅能用來看疑似手球、涉及紅牌的判決、點球判罰，本屆VAR能用於角球與球門球誤判與否、涉及同一位球員的第2張黃牌判罰，本屆補時預估能常常出現雙位數時長。

商業野心大

另外，補水時間對轉播商是新增商機，補水暫停後20秒將進入廣告、比賽重新開始前30秒再切回現場，每一場大約能多出8支30秒的廣告，預計會有近2000萬美元的商機。

據《富比世》分析，美加墨世足目標除了是史上規模最大的世足，也是商業野心最大的一屆。龐大的贊助體系、授權合作、行銷推廣都能說明，北美想將成熟的商業體育經濟模式注入世足。本屆預估創造超過800億美元的全球經濟產出（僅美國境內就預計達300億美元）。

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