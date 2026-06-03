快訊

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／戰火與政治夾縫中出征 伊朗終獲美、墨簽證本周啟程

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
伊朗終於被放行參加世足賽，預計將在本周前陸續取得墨西哥、美國入境簽證。 美國聯合通訊社
伊朗終於被放行參加世足賽，預計將在本周前陸續取得墨西哥、美國入境簽證。 美國聯合通訊社

2026年世足賽開幕在即，然而對於「波斯鐵騎」伊朗而言，這條世足賽之路卻走得無比艱辛，在首場分組賽倒數不到兩周的緊要關頭，伊朗足協主席塔季（Mehdi Taj）終於捎來好消息，預計將在本周前陸續取得墨西哥、美國入境簽證，為這趟充滿未知數的世足征途注入強心針。

自今年2月美、伊局勢再度陷入動盪以來，伊朗國內職業聯賽被迫全面停擺，國家隊更一度只能遠赴土耳其安塔利亞進行移地訓練。不僅如此，高度敏感的政治氛圍也重創球隊的後勤籌備，原定設於美國亞利桑那州圖森的訓練基地，因考量到極大的安全隱患，不得不緊急遷往墨西哥邊境城市蒂華納，也因此產生額外的簽證難題。

不過塔季今天表示，未來幾天將能陸續取得墨西哥與美國的簽證，「我們將於周六前往西班牙，然後球隊直接前往墨西哥的蒂華納，將在周二或後天獲得墨西哥簽證，美國簽證也將很快簽發。」

伊朗本屆賽事的一舉一動都受到華府的高度關注，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前在眾議院聽證會上挑明指出，美方對於純粹的運動員與後勤團隊張開雙臂歡迎，但也強調將會對伊朗代表團進行嚴密監控，嚴防任何與伊斯蘭革命衛隊有牽連的人員「借殼入境」。

即便國際政局暗潮洶湧，國際足球總會始終堅持力挺伊朗的參賽權利，伊朗本次被分在強敵環伺的小組，他們預計於15日在加州英格爾伍德迎戰紐西蘭，隨後遭遇歐洲紅魔比利時，分組賽最後一戰移師西雅圖對決埃及。

2026世足賽倒數

世足彩蛋 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／伊朗足球以簽證困難為由 世界盃備戰中心自美移墨

世足賽／美國拒接待伊朗隊 球員將留宿墨西哥通勤赴美

世足賽／伊朗隊由美移師墨西哥集訓 墨國總統：接待沒問題

世足賽／遭美拒入境 伊朗世足基地改設墨西哥獲准

相關新聞

世足賽／戰火與政治夾縫中出征 伊朗終獲美、墨簽證本周啟程

2026年世足賽開幕在即，然而對於「波斯鐵騎」伊朗而言，這條世足賽之路卻走得無比艱辛，在首場分組賽倒數不到兩周的緊要關頭，伊朗足協主席塔季（Mehdi Taj）終於捎來好消息，預計將在本周前陸續取得墨西哥、美國入境簽證，為這趟充滿未知數的世足征途注入強心針。

世足賽將登場！搶瘋足球熱潮 中華電強打「大賽看中華」促案

世足賽進入倒數，看準粉絲瘋足球熱潮，中華電信（2412）指出，Hami Video電視運動館每月129元暢看國際足球完整賽事，再加贈Hami Point 100點，更強打「大賽看中華、精采頂呱呱」促案活動，即日起申辦行動精采5G全資費、新申請/升速HiNet光世代「MOD家速」方案或Hami Video電視運動館年約等指定方案...

世足賽／力挺涉嫌性侵核心帕爾特伊 迦納熱身賽強碰威爾斯恐迎噓聲

世界盃足球賽開踢在即，迦納卻在開賽前夕陷入輿論風暴，迦納國家隊總教練奎羅茲（Carlos Queiroz）頂住排山倒海的壓力，力挺因涉嫌性侵案而飽受抨擊的中場核心帕爾特伊（Thomas Partey），並將其放入出征世界盃的最終26人名單中引發爭議。

世足賽／目標帶回大力神盃 西班牙隊長羅德里避談個人動向

2024年獲得金球獎的西班牙中場羅德里（Rodri），盛傳今年夏天將從曼城隊轉戰皇家馬德里隊，他強調目前重心就是即將開踢的世界盃，關於自己的下一步將等世界盃結束再討論。

世足賽／因政治風波遭捨棄 「伊朗梅西」阿茲蒙確定無緣26人名單

2026年世界盃足球賽開打在即，然而剛公布26人決選名單的「波斯鐵騎」伊朗也出現意外結果，有「伊朗梅西」之稱的當家球星阿茲蒙（Sardar Azmoun），遭到總教練賈蘭諾伊（Amir Ghalenoei）割愛，無緣本屆世足賽。

世足球星／C羅率葡國一票潛力天賦 拼湊齊41歲傳奇生涯最後拼圖

如同「球王」梅西（Lionel Messi），本屆世界盃也被認為是C羅（Cristiano Ronaldo）的「終局之戰」。但與梅西不同的是，C羅至今尚未捧起這項足壇最高榮譽的獎盃，這的確是他職業生涯中唯一尚未達成的目標，也是這位41歲葡萄牙前鋒在退役前，最渴望達成的夢想。如今，也許C羅早已不再是葡萄牙隊中實力最強的那位，但他仍然是隊長、也是球隊的精神領袖與門面，只要他在場上，葡萄牙仍保有與世界頂級強權「掰手腕」的實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。