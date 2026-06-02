世足賽將登場！搶瘋足球熱潮 中華電強打「大賽看中華」促案

世足賽進入倒數，看準粉絲瘋足球熱潮，中華電信（2412）指出，Hami Video電視運動館每月129元暢看國際足球完整賽事，再加贈Hami Point 100點，更強打「大賽看中華、精采頂呱呱」促案活動，即日起申辦行動精采5G全資費、新申請/升速HiNet光世代「MOD家速」方案或Hami Video電視運動館年約等指定方案，即可獲得看球賽必備的炸雞優惠券，憑券至頂呱呱購買精采應援桶特價499元（原價721元）。

此外，中華電信指出，申辦精采5G指定方案與上述固網客戶至網路門市完成登錄再抽「星宇航空：台灣-亞洲不限航點、港/澳(擇一)」單點來回雙人機票。此外，行動月繳999元以上、新申請/升速「MOD家速」方案500M以上再加贈Hami Point 600點，看足球、享好禮，就在中華電信。

迎接四年一度的足球國際運動盛事－世足賽將於6月11日登場，一路打到7月19日。中華電信指出，為一次滿足球迷換新機、娛樂體驗、運動休閒的多元需求，申辦精采5G購機方案月繳999元以上，搭配Sony Xperia 1 VIII、Google Pixel 10 12G/256G、Samsung Galaxy S26 12G/256G等指定機型，享折價2,000元，再送手機配件抵用券500元；申辦精采5G贈點方案指定資費，最高享Hami Point 10,000點（1點等於1元），可於Hami Point點數商城兌換Samsung 55型4K智慧顯示器、高島iTap輕便按摩槍、輝葉創飛輪健身車等精選好禮，還可抽Nintendo Switch 2（1名）、Hami Point 600點（200名），大方寵球迷。

中華電信表示，邀請全民一起瘋足球，Hami Video電視運動館推出年約優惠方案，月租129元（綁約12個月）即可暢看2026國際足球完整賽事，7/20前申請加碼贈Hami Point 100點，立即加入全球足球熱潮、感受熱血賽事趁現在！

為滿足前往美國、加拿大、墨西哥觀看賽事的球迷，即日起可透過中華電信網路門市或APP申請漫遊優惠，其中美加漫遊提供定量型20GB、30天限時優惠價888元，適用美國及加拿大；另有全球通漫遊方案20GB、30天優惠價1,688元，涵蓋逾120個國家，可跨國使用且上網用量合併計算，使用更加彈性貼心。

此外，中華電信指出，加值服務同步推出YouTube Premium個人方案、Google AI Plus （2 TB）、Google One （100GB/200GB/2TB）+防駭守門員行動版雙享包等指定年約方案，除享優惠價外，登錄再贈Hami Point 100點，滿足客戶影音娛樂與生活應用需求。