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世足賽／力挺涉嫌性侵核心帕爾特伊 迦納熱身賽強碰威爾斯恐迎噓聲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
因涉嫌性侵案而飽受抨擊的中場核心帕爾特伊，依然被選入迦納世界盃名單中。 路透通訊社
因涉嫌性侵案而飽受抨擊的中場核心帕爾特伊，依然被選入迦納世界盃名單中。 路透通訊社

世界盃足球賽開踢在即，迦納卻在開賽前夕陷入輿論風暴，迦納國家隊總教練奎羅茲（Carlos Queiroz）頂住排山倒海的壓力，力挺因涉嫌性侵案而飽受抨擊的中場核心帕爾特伊（Thomas Partey），並將其放入出征世界盃的最終26人名單中引發爭議。 

現年32歲、效力於西甲比利亞雷亞爾隊的前兵工廠隊中場球星帕爾特伊，被控在2020至2022年期間，於倫敦涉嫌七項強姦罪及一項性侵犯罪，儘管帕爾特伊堅決否認所有指控，且審判已定於今年11月進行、甚至可能延至2027年，但這顆未爆彈早已引發足壇動盪。

面對外界的質疑，今年四月剛接掌迦納兵符、現年73歲的老帥奎羅茲在受訪時展現強硬態度，他直言這是一個再簡單不過的道理，「據我所知，無論在英國還是葡萄牙，在法院做出最終判決之前，無罪推定原則適用於所有訴訟案件。」

奎羅茲更將矛頭對準當前的輿論環境，痛批媒體與社群網路的未審先判，「非常遺憾，現今社群媒體與部分媒體的行徑，彷彿享有完全的免責權。我們甚至還沒有機會在法庭上為自己辯護，就已經在公眾輿論中被判了死刑。」

迦納明天將迎戰威爾斯，進行世足賽前的最後一場熱身賽，也是帕爾特伊自去年九月出庭後，首度踏上英國國土，本屆世界盃迦納被分在L組，將於18日在多倫多首戰巴拿馬，隨後迎戰克羅埃西亞；分組賽最受矚目的焦點，莫過於他們將在波士頓正面交鋒奪冠熱門英格蘭，在那之前，奎羅茲與帕爾特伊必須先在卡地夫的球場上，用表現回應全英國球迷的注目與噓聲。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 迦納

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