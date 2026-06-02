快訊

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光 飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

張峰奇考慮再出家！老婆李亮瑾支持「有佛緣阻止不了」

滇緬孤軍／電影美化段李部隊 實淪販毒走私政府管不動

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／因政治風波遭捨棄 「伊朗梅西」阿茲蒙確定無緣26人名單

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
有「伊朗梅西」之稱的當家球星阿茲蒙（Sardar Azmoun），遭到總教練賈蘭諾伊（Amir Ghalenoei）割愛，無緣本屆世足賽。 美國聯合通訊社
有「伊朗梅西」之稱的當家球星阿茲蒙（Sardar Azmoun），遭到總教練賈蘭諾伊（Amir Ghalenoei）割愛，無緣本屆世足賽。 美國聯合通訊社

2026年世界盃足球賽開打在即，然而剛公布26人決選名單的「波斯鐵騎」伊朗也出現意外結果，有「伊朗梅西」之稱的當家球星阿茲蒙（Sardar Azmoun），遭到總教練賈蘭諾伊（Amir Ghalenoei）割愛，無緣本屆世足賽。

現年31歲的阿茲蒙，過去與效力希臘奧林匹亞科斯隊的塔雷米（Mehdi Taremi）並稱伊朗最具殺傷力的「前場雙核心」，阿茲蒙個人生涯至今已為伊朗國家隊踢進57球，這對曾在2022年卡達世足賽大放異彩的進攻搭檔，如今卻在北美世界盃前夕宣告拆夥。  

據了解，阿茲蒙早在3月就遭到國家隊禁賽，導火線正是在中東地緣政治衝突期間，他在社群上發布引發官方高度不滿的言論，最終導致這名頂級前鋒被國家隊全面封殺。

除了阿茲蒙的「政治性缺席」外，這份名單也深受中東戰火陰霾的影響，在入選的26人當中，有多達17名本土聯賽球員，這群本土戰將所屬的球會自2月起就因區域戰爭全面停賽，球員們普遍面臨實戰狀態「開天窗」的嚴峻考驗，為了彌補戰力落差，伊朗隊不得不仰賴塔雷米等9名旅外球星挑起大樑。

本屆賽事伊朗被分在G組，將陸續迎戰紐西蘭、比利時與埃及，不僅陣容殘缺，伊朗場外備戰同樣一波三折，原定在美國亞利桑那州進行移地訓練的計畫，因簽證問題卡關，10天前緊急獲得FIFA批准，將大本營臨時遷移至墨西哥邊境城市蒂華納。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 伊朗

延伸閱讀

世足球星／亞洲勁旅伊朗鐵血防守起家 進攻只能仰賴隊長塔雷米

世足賽／伊朗隊放眼世界盃 前往土耳其集訓、申請美簽

世足賽／伊朗足球以簽證困難為由 世界盃備戰中心自美移墨

世足賽／伊朗隊由美移師墨西哥集訓 墨國總統：接待沒問題

相關新聞

世足賽／因政治風波遭捨棄 「伊朗梅西」阿茲蒙確定無緣26人名單

2026年世界盃足球賽開打在即，然而剛公布26人決選名單的「波斯鐵騎」伊朗也出現意外結果，有「伊朗梅西」之稱的當家球星阿茲蒙（Sardar Azmoun），遭到總教練賈蘭諾伊（Amir Ghalenoei）割愛，無緣本屆世足賽。

世足球星／C羅率葡國一票潛力天賦 拼湊齊41歲傳奇生涯最後拼圖

如同「球王」梅西（Lionel Messi），本屆世界盃也被認為是C羅（Cristiano Ronaldo）的「終局之戰」。但與梅西不同的是，C羅至今尚未捧起這項足壇最高榮譽的獎盃，這的確是他職業生涯中唯一尚未達成的目標，也是這位41歲葡萄牙前鋒在退役前，最渴望達成的夢想。如今，也許C羅早已不再是葡萄牙隊中實力最強的那位，但他仍然是隊長、也是球隊的精神領袖與門面，只要他在場上，葡萄牙仍保有與世界頂級強權「掰手腕」的實力。

世足球星／哥倫比亞強勢歸來 「J羅」本屆有望打破國家隊紀錄

今年世界盃哥倫比亞隊中核心，依舊是35歲資深中場「J羅」羅德里奎茲（James Rodriguez），作為2014年巴西世界盃金靴獎得主，他在球場上的表現及實力無庸置疑，其領導能力也能夠帶給球隊顯著效益。今年美加墨世足，羅德里奎茲不僅要幫助球隊刷新隊史最佳成績，還要衝擊國家隊高懸以久的紀錄。

世足球星／烏茲別克首度亮相最高舞台 小國能否翻盤看庫薩諾夫發揮

英超球迷們應該對這位曼城中後衛並不陌生，年僅22歲的庫薩諾夫（Abdukodir Khusanov），來自中亞內陸國烏茲別克，是該國首位在英超聯賽中穩定出場的球員，今夏他將代表烏茲別克出戰2026美加墨世界盃，這是隊史以及他個人首次站上足壇世界最高舞台，庫薩諾夫的表現將成為球隊能否走得更遠的關鍵。

世足球星／民主剛果相隔半世紀重返正賽 捍衛禁區任務交給比薩卡

現年28歲邊後衛比薩卡（Aaron Wan-Bissaka），曾效力於水晶宮、曼聯和西漢姆聯，出場超過200場，以防守著稱的他，在英超聯賽取得無數輝煌成就。雖然過去他曾有過代表英格蘭U20、U21出戰經驗。然而，在去年他選擇為有深厚淵源的剛果民主共和國效力。現如今，比薩卡將代表剛果出戰隊史第二次的世界盃正賽舞台。

世足賽／終結5個月進球荒 美國當家球星鬆口氣：質疑的人閉嘴

美國隊頭號球星普利西奇（Christian Pulisic）超過5個月的進球荒終於告終，美國在5月最後一天和塞內加爾的熱身賽以3：2奪勝，普利西奇除有進球表現還傳出一次助攻，總算進球的他說：「現在我們可以停止討論這話題了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。