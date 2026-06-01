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世足球星／哥倫比亞強勢歸來 「J羅」本屆有望打破國家隊紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
35歲資深中場「J羅」羅德里奎茲不僅要幫助球隊刷新隊史最佳成績，還要衝擊國家隊高懸以久的紀錄。聯合新聞網／製表
35歲資深中場「J羅」羅德里奎茲不僅要幫助球隊刷新隊史最佳成績，還要衝擊國家隊高懸以久的紀錄。聯合新聞網／製表

今年世界盃哥倫比亞隊中核心，依舊是35歲資深中場「J羅」羅德里奎茲（James Rodriguez），作為2014年巴西世界盃金靴獎得主，他在球場上的表現及實力無庸置疑，其領導能力也能夠帶給球隊顯著效益。今年美加墨世足，羅德里奎茲不僅要幫助球隊刷新隊史最佳成績，還要衝擊國家隊高懸以久的紀錄。

在2014年巴西世界盃中，羅德里奎茲在那屆賽事狀態火熱，不僅在小組賽連續進球與傳出助攻，還在對烏拉圭的比賽中，打進經典的胸部停球凌空抽射，該進球後來被評選為該屆世界盃「最佳進球」，並帶領哥倫比亞打進8強，寫下隊史最佳成績。而羅德里奎茲最終也以6記進球數，成為該屆世界盃金靴獎得主，「J羅」名號也從此刻開始為世人所知。

哥倫比亞在經歷缺席2022年卡達世界盃的遺憾後，本次在南美洲區預選賽表現優異，成功取得2026年由美國、墨西哥與加拿大聯合舉辦的世界盃門票。攤開「咖啡農」陣容名單，中場方面有隊長羅德里奎茲坐鎮，鋒線方面則以德甲拜仁慕尼黑前鋒狄亞茲（Luis Diaz）打頭陣。此外，效力於英超水晶宮的雙人組穆納茲（Daniel Munoz）與勒馬（Jefferson Lerma）均入選，為中後場注入強悍戰力。

這將是哥倫比亞隊史第7度踏上世界盃決賽圈的舞台。小組賽被分在K組的他們，將於台灣時間6月18日首戰面對世界盃新面孔烏茲別克，隨後則將陸續強碰民主剛果與勁敵葡萄牙。在K組實力強弱明顯的態勢下，外界普遍認為，哥倫比亞有望以分組前2之姿晉級。

值得關注的數據

羅德里奎茲距離打破哥倫比亞國家隊出場次數和進球數紀錄，各差6次。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 J羅 哥倫比亞 世足球星

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