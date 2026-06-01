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世足賽／加拿大噩耗 22歲新星傷ACL確定缺陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
加拿大22歲中場新星弗洛雷斯，因傷確定缺席地主國舉辦的世界盃。 歐新社
加拿大22歲中場新星弗洛雷斯，因傷確定缺席地主國舉辦的世界盃。 歐新社

世足賽開踢倒數，加拿大隊卻傳噩耗，22歲中場新星弗洛雷斯（Marcelo Flores）上周六的北美洲及加勒比海冠軍盃決賽傷到前十字韌帶（ACL），確定缺席地主國舉辦的世界盃。

加拿大總教練馬希（Jesse Marsch）證實，和弗洛雷斯效力的墨西哥足球甲級聯賽俱樂部老虎隊聯繫後，得到不樂觀的消息，「因為這看起來不像是小傷，但我們心與他同在。」

弗洛雷斯是老虎和托盧卡隊的決賽第63分鐘替補上陣，但只上場15分鐘就發生意外；他帶球進入對方禁區時似乎腳下絆到了草地，隨即倒地。老虎隊醫將弗洛雷斯攙扶下場，右膝受傷的弗洛雷斯無法用受傷的腿支撐身體。

「抱歉了，我來不及回覆大家，真的是很難熬的時間，我的ACL斷了。」弗洛雷斯在社群上發文感謝所有關心他的訊息，儘管還沒時間拿起手機確認這些暖心訊息，但保證回覆所有人，感謝關心，「我會以更強的姿態回歸。」

弗洛雷斯出生於加拿大，父親是墨西哥人，因此他能代表兩國出賽；最初他選擇代表墨西哥，之後向國際足總提出申請，才加入加拿大國家隊，今年3月才首度穿上加拿大隊戰袍，上周五才進入加拿大26人世足賽名單，但不到2天就傳噩耗。

加拿大總教練馬希表示，很遺憾弗洛雷斯遭遇的傷勢，目前還沒決定取代的球員名單，「我們會花點時間評估各方事情。」

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足

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