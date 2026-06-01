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世足球星／烏茲別克首度亮相最高舞台 小國能否翻盤看庫薩諾夫發揮

聯合新聞網／ 綜合報導
年僅22歲的庫薩諾夫將代表烏茲別克出戰2026美加墨世界盃，這是隊史以及他個人首次站上足壇世界最高舞台。聯合新聞網／製表
年僅22歲的庫薩諾夫將代表烏茲別克出戰2026美加墨世界盃，這是隊史以及他個人首次站上足壇世界最高舞台。聯合新聞網／製表

英超球迷們應該對這位曼城中後衛並不陌生，年僅22歲的庫薩諾夫（Abdukodir Khusanov），來自中亞內陸國烏茲別克，是該國首位在英超聯賽中穩定出場的球員，今夏他將代表烏茲別克出戰2026美加墨世界盃，這是隊史以及他個人首次站上足壇世界最高舞台，庫薩諾夫的表現將成為球隊能否走得更遠的關鍵。

庫薩諾夫自2004年出身，早年在本土青訓體系成長，之後透過白俄羅斯聯賽累積職業經驗，再在法甲朗斯脫穎而出，以速度、對抗能力與成熟的防守判斷迅速建立名聲，成為亞洲最受矚目的新世代後衛之一。

2025年進入英超效力曼城後，他逐漸成為俱樂部與國家隊的重要防線球員，再到2026年世界盃則被視為他職業生涯首次真正站上全球最高舞台的關鍵時刻，因為烏茲別克歷史性首次闖入世界盃決賽圈，使他得以以主力中衛身份參與這項賽事，並在世預賽期間，他多次以穩定的攔截與高強度對抗協助球隊守住關鍵比賽，包括面對亞洲強隊時展現出極高專注度與防守紀律，幫助球隊完成突破性晉級。

烏茲別克在上屆2022世界盃時FIFA世界排名77，現在上升到50名，2023年亞洲盃踢進8強打響名號；先前世界盃資格賽中，他們一路踢到第三輪，最終烏茲別克小組賽以6勝3和1敗、淨勝球7球拿下世界盃正賽門票。

2026年美加墨世界盃，是庫薩諾夫職業生涯首次真正站上「全球最高舞台」的起點，他個人也即將面對來自各支足球強權的考驗。

值得關注的數據

庫薩諾夫本賽季已代表曼城出場超過40次，其中包括6次歐冠賽事。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 英超 世足球星

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