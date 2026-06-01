世足球星／民主剛果相隔半世紀重返正賽 捍衛禁區任務交給比薩卡

現年28歲邊後衛比薩卡（Aaron Wan-Bissaka），曾效力於水晶宮、曼聯和西漢姆聯，出場超過200場，以防守著稱的他，在英超聯賽取得無數輝煌成就。雖然過去他曾有過代表英格蘭U20、U21出戰經驗。然而，在去年他選擇為有深厚淵源的剛果民主共和國（簡稱民主剛果）效力。現如今，比薩卡將代表剛果出戰隊史第二次的世界盃正賽舞台。

比薩卡早年出身於英格蘭，父母是來自剛果民主共和國的移民。他青年時期在水晶宮青訓體系成長，因為一對一防守能力極為突出，從原本邊鋒位置被改造成右後衛；2018年升上一隊後，他迅速在英超嶄露頭角，以乾淨俐落的鏟斷與極強的預判能力，被認為是聯賽中最難突破的邊路防守者之一；在水晶宮時期，他的防守表現讓他獲得「Spider Wan」的綽號，象徵他能像蜘蛛一樣封鎖右路空間。這段時間也讓他成為英超豪門關注的對象，並在2019年以5000萬英鎊（約新台幣21億元）鉅額轉會費加盟曼聯。

在曼聯效力期間，他逐漸成為球隊防線的重要一環，尤其在一對一防守與回追速度上提供穩定保障。不過，他的進攻能力相對有限，使他在現代邊後衛的定位上引發討論，也影響了他在球隊中的長期角色；職業生涯中後期，他轉會至西漢姆聯，重新尋找定位，他被賦予更多攻守轉換任務，同時維持他最擅長的防守穩定性，使他的角色更加平衡。

民主剛果在今年2026年世界盃被分在K組，同組對手包括歐洲勁旅葡萄牙、南美洲強權哥倫比亞以及亞洲代表烏茲別克。

回顧隊史上一次晉級決賽圈，要追溯自1974年的西德世界盃，當時國家仍名為「薩伊（Zaire）」，且在分組賽3戰全吞敗、一球未進後即遭淘汰。歷經超過半世紀的等待，現如今改稱為「民主剛果」的他們，終於再度重返足球最高殿堂。

值得關注的數據

比薩卡在2024-25賽季被評為英超西漢姆聯隊賽季最佳球員；在2018-19賽季被評為水晶宮隊賽季最佳球員。