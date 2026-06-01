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世足球星／C羅率葡國一票潛力天賦 拼湊齊41歲傳奇生涯最後拼圖

聯合新聞網／ 綜合報導
如同「球王」梅西，本屆世界盃也被認為是「C羅」羅納度的「終局之戰」。聯合新聞網／製表
如同「球王」梅西，本屆世界盃也被認為是「C羅」羅納度的「終局之戰」。聯合新聞網／製表

如同「球王」梅西（Lionel Messi），本屆世界盃也被認為是「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的「終局之戰」。但與梅西不同的是，C羅至今尚未捧起這項足壇最高榮譽的獎盃，這的確是他職業生涯中唯一尚未達成的目標，也是這位41歲葡萄牙前鋒在退役前，最渴望達成的夢想。如今，也許C羅早已不再是葡萄牙隊中實力最強的那位，但他仍然是隊長、也是球隊的精神領袖與門面，只要他在場上，葡萄牙仍保有與世界頂級強權「掰手腕」的實力。

上屆2022卡達世足，葡萄牙在小組賽階段以H組龍頭之姿挺進淘汰賽，在16強先以6：1大勝瑞士，不過他們卻在8強遭遇當屆黑馬摩洛哥，最終以0：1落敗，飲恨出局。儘管該屆未能順利殺入4強賽，但葡萄牙的整體實力明顯已經與過去有所不同，擺脫了過去「一人球隊」的標籤。

除了C羅，葡萄牙陣中還有更多許多年輕小將準備接班，像是效力法甲巴黎聖日耳曼的26歲小將維提尼亞（Vitinha）、21歲尼佛斯（Joao Neves）；英超方面，則有31歲曼城好手席瓦（Bernardo Silva）、31歲曼聯隊長費南德斯（Bruno Fernandes）、29歲曼城後衛迪亞斯（Ruben Dias），及C羅在艾納斯的隊友26歲中場菲利克斯（Joao Felix）等一票頂級天賦。

2026美加墨世界盃，很可能是C羅與梅西足壇兩大傳奇，最後一次站上世界盃舞台。許多球迷甚至期待葡萄牙與阿根廷能夠上演夢幻對決，為這段橫跨兩個世代的傳奇競爭寫下最終篇章。無論最終是否能捧起大力神盃，C羅早已證明自己是足球史上最偉大的球員之一，本屆世界盃對於他來說，不僅是最後一舞，更可能標誌著一個輝煌時代的謝幕。

本屆被分在K組的葡萄牙，同組對手包含哥倫比亞、烏茲別克與民主剛果。在台灣時間6月18日凌晨1點，葡萄牙將在美國德州休士頓迎來分組首戰，對手是民主剛果隊；隨後將於6月23日對陣烏茲別克，並於6月27日在邁阿密迎戰哥倫比亞。在同組其他隊伍實力較弱的情況下，葡萄牙被外界看好有望以分組龍頭之姿晉級32強。

值得關注的數據

C羅有望成為史上首位職業生涯進球數正式突破1000顆的球員，他也是世界盃歷史上唯一一位在5屆不同賽事中都有進球紀錄的球員。

2026世足賽倒數

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