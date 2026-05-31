世足球星／有望當本屆大黑馬 「約旦梅西」邊路破壞力不容小覷

隊史首度打進世界盃正賽的約旦隊，其陣容中有多名主力球員效力歐洲頂尖聯賽，效力於法甲雷恩隊、綽號「約旦梅西」的塔馬里（Musa Al Tamari）就是其中之一，場上他主要司職右邊鋒，以靈活盤帶、超快速度而聞名。本賽季，塔馬里在法甲聯賽中貢獻了6顆進球和6次助攻，他將是約旦隊本次世足進攻端最重要的球員之一。

28歲的塔馬里，出生於約旦首都安曼，自小展現出驚人的足球天賦，並在國內足球聯賽展開職業生涯。2016年，他以年僅19歲之姿進入約旦國家隊，迅速成為球隊未來的希望。隨後在約旦職業球隊艾查捷拉的短暫租借期間，塔馬里在亞洲賽場展現高超的進攻能力，逐漸受到國際球探關注；2018年，他踏上歐洲舞台加盟賽普勒斯豪門尼古西亞希臘人競技，並在該賽季奪得聯賽冠軍與超級盃冠軍，同時也獲選聯賽MVP，確立自己在歐洲足壇的競爭力，隨後轉戰比利時、法甲聯賽。

現效力於法甲雷恩的塔馬里，在2025-26本賽季出賽33場，貢獻6記射門、6次助攻。雖然本屆2026美加墨世界盃是約旦隊史首度參與決賽圈，但是，隨著球隊近年來整體實力大幅提升，加上塔馬里能夠在邊路撕裂對手防線的特性，被看好有望成為本屆賽會最大「黑馬」。

值得關注的數據

自2023年以來，塔馬里已在法甲聯賽中出場超過80次，效力過雷恩、蒙佩利爾。他目前已為約旦國家隊攻入23球，距離打破約旦國家隊歷史進球紀錄還差11球。