世足球星／奧地利中場指揮官！能否挺進32強看薩比策發揮

在2024歐國盃小組賽中攻入致勝球，幫助奧地利以3：2爆冷擊敗荷蘭的大功臣薩比策（Marcel Sabitzer），今年將繼續率隊挑戰2026美加墨世界盃，這是隊史相隔38年再度踢進決賽圈。而薩比策作為奧地利隊中的靈魂人物，將決定奧國能否從J組突圍，搶下晉級32強的門票。

現年32歲、出生於奧地利的薩比策，早年在奧地利聯賽起步，並在加盟薩爾斯堡紅牛後開始受到關注。他在2014-15期間協助薩爾斯堡奪得奧地利聯賽與盃賽雙冠，展現出穩定的進攻輸出與跑動能力，也因此成為歐洲球探關注的對象；真正讓他躍升國際舞台的時刻，是轉會至德甲聯賽RB萊比錫後。在德甲期間，薩比策逐漸成為球隊中場核心與精神領袖，帶領球隊穩定站上歐冠常客行列。攻防一體的特性，讓他不僅具備遠射能力與插上得分威脅，也能在高強度逼搶體系中維持中場平衡。

在國家隊層面，薩比策長期擔任奧地利國家隊核心，並參與多屆歐洲國家盃賽事，累積超過百場國家隊出賽紀錄，是奧地利近年來最倚重的中場核心之一。

回顧2024歐國盃小組賽，奧地利與荷蘭、法國與波蘭被分在D組「死亡之組」，荷、奧開賽前，荷蘭以1勝1和、位居分組第1，反倒是奧地利僅1勝1負、排名分組第3；對於奧地利來說，要打敗荷蘭似乎是一項不可能的任務，因為他們在過去7場交手荷蘭的比賽中都吞敗，奧地利上一次獲勝要追溯到1990年5月的維也納友誼賽，當時他們以3：2勝出。然而，在本場比賽奧地利卻絲毫不畏懼對荷蘭展開猛攻，在比賽進行到80分鐘左右，此時雙方2：2戰平，薩比策接獲一記一箭穿心的漂亮傳球，在門前踢出超前比分的刁鑽射門，幫助奧國最後以3：2驚險勝出，這場比賽也讓他們爬上D組第1晉級16強。

值得關注的數據

薩比策自2014年以來一直在歐洲頂尖聯賽征戰，為RB萊比錫、拜仁慕尼黑、曼聯和多蒙特等俱樂部出場超過330次。