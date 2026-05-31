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世足球星／睽違12年闖決賽圈 馬雷斯盼擦亮「沙漠之狐」名號

聯合新聞網／ 綜合報導
出身自法國的35歲前鋒馬雷斯，被公認是「沙漠之狐」阿爾及利亞最佳球員。聯合新聞網／製表
出身自法國的35歲前鋒馬雷斯，被公認是「沙漠之狐」阿爾及利亞最佳球員。聯合新聞網／製表

出身自法國的35歲前鋒馬雷斯（Riyad Mahrez），被公認是「沙漠之狐」阿爾及利亞最佳球員，他曾征戰英超數年，跟隨曼城贏得多項榮譽，也是「萊斯特城奇蹟」奪冠班底之一。如今效力於沙烏地阿拉伯聯賽的他，將率領這支非洲勁旅在今年2026年美加墨世足寫下佳績。

馬雷斯在足壇職業生涯起步並不耀眼，他曾效力於法國球隊利哈佛，直到2014年加盟當時仍在英冠聯賽（英格蘭次級聯賽）的萊斯特城，才真正迎來轉捩點。在2015-16賽季，他與球隊共同締造英超史上最不可思議的「萊斯特城奇蹟」， 以1：5000驚人賠率，擊敗眾多豪門奪得英超聯賽冠軍，他本人也榮獲PFA英超年度最佳球員，成為當季最具影響力的球星之一；2018年轉會至曼城後，馬雷斯進一步邁向巔峰，協助曼城四度奪得英超冠軍，並在2022-23賽季完成隊史首次歐冠冠軍與達成個人「三冠王」（英超+足總盃+歐冠）偉業，正式躋身世界頂級球星行列。

在國家隊方面，馬雷斯也同樣寫下歷史。他於2019年以隊長身分帶領阿爾及利亞奪得非洲國家盃冠軍，終結國家隊多年「冠軍荒」的處境，成為全國英雄。他的技術與領導能力，使得他長期被視為是阿爾及利亞黃金世代的代表人物。

睽違12年再度打進會內賽的阿爾及利亞，隊史最好成績就是在上屆打進正賽時的2014巴西世界盃，當時他們一路挺進16強，最終在延長賽以1：2惜敗給德國隊，遭到淘汰。

此外，阿爾及利亞陣容中另一位值得關注的球員是西乙格拉納達門將盧卡．席丹（Luca Zidane），他是法國傳奇門將法國足球傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）的兒子。雖然同樣出身自法國，但擁有部分阿爾及利亞血統的他，2025年開始轉為代表阿爾及利亞出戰國際賽事。

值得關注的數據

馬雷斯在英超效力了10個賽季，共為萊斯特城和曼城出賽284場，期間攻入82球並有63次助攻。

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 阿爾及利亞 世足球星

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