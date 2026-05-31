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世足球星／球王梅西最後一舞！要率「潘帕斯雄鷹」打破64年衛冕魔咒

聯合新聞網／ 綜合報導
傳言今年將在世界盃舞台獻上「最後一舞」的梅西，誓言率領潘帕斯雄鷹突破高懸60多年之久的衛冕魔咒。。聯合新聞網／製表
傳言今年將在世界盃舞台獻上「最後一舞」的梅西，誓言率領潘帕斯雄鷹突破高懸60多年之久的衛冕魔咒。。聯合新聞網／製表

上屆2022卡達世足賽勇奪大力神盃的阿根廷隊，今年依舊由38歲「球王」梅西（Lionel Messi）坐鎮，並擔任隊長。傳言今年將在世界盃舞台獻上「最後一舞」的他，誓言率領潘帕斯雄鷹突破高懸60多年之久的衛冕魔咒。

在幾天前，阿根廷國家足球隊總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）公布世界盃26人名單，梅西將繼續擔任阿根廷隊長一職，這已經是他生涯第6度參加世足，與葡萄牙41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）一同成為史上唯二「六朝元老」。

然而，讓外界擔憂的是，梅西在上週美足聯賽中因傷提早退場，邁阿密國際球團隨後證實其左大腿後肌出現嚴重的肌肉疲勞與過度負荷，目前被列入每日觀察名單。

今年2026美加墨世界盃，阿根廷與阿爾及利亞、奧地利、約旦被分在J組，在外界普遍看好他們能輕鬆晉級的情況下，本屆阿根廷隊目標只有一個，就是奪冠，打破高懸64年的衛冕魔咒。

自1962年巴西隊以後，在世界盃賽事就未曾有過球隊達成衛冕。隊史3度奪冠的阿根廷，在今年整體陣容與2022奪冠班底相距不遠，同時還添入新血帕斯（Nico Paz）、巴爾科（Valentín Barco）的情況下，依舊是冠軍前幾熱門人選。

值得關注的數據

梅西獲得金球獎的次數是史上最多，總計獲獎8次；他還保持著世界盃歷史上出場次數最多的紀錄（26場），並以13個進球與法國傳奇方丹（Just Fontaine）並列史上第4。

2026世足賽倒數

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