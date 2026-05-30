世足球星／接下皇馬傳奇8號 「永不停歇的機器」瓦爾維德扛烏拉圭復興重任

身為烏拉圭國家隊隊長的瓦爾維德（Federico Valverde），擁有驚人的跑動能力、強悍的防守覆蓋範圍、精準長傳以及招牌重砲遠射，是現役少數兼具防守攔截、推進組織與進球能力的全能中場，被許多球迷稱為「永不停歇的引擎」。不僅是「天藍軍團」中場核心，更是世界足壇公認最全面的中場球員之一，讓他成為皇家馬德里與烏拉圭國家隊不可取代的靈魂人物。

出生於烏拉圭首都蒙特維多的他，自小便展現驚人足球天賦，效力烏拉圭豪門佩納羅爾期間便吸引巴塞隆納、兵工廠、切爾西及皇家馬德里等歐洲豪門關注。2016年，年僅18歲的他正式加盟皇家馬德里，開啟旅歐生涯。

加盟皇馬初期，瓦爾維德先在B隊磨練，隨後租借至西乙拉科魯尼亞累積經驗。回歸後，瓦爾維德迅速獲得重用，並在2019-20賽季西班牙超級盃決賽寫下生涯代表作。面對馬德里競技前鋒莫拉塔（Álvaro Morata）單刀機會時，他在延長賽第115分鐘果斷戰術犯規領紅離場，成功保住球隊勝利希望，最終幫助皇馬奪冠並獲選決賽最佳球員。

2021-22賽季，瓦爾維德迎來生涯重大突破。在歐洲冠軍聯賽拿下生涯首座歐冠冠軍，此後他逐漸成為皇馬中場主力，與莫德里奇（Luka Modrić）、克羅斯（Toni Kroos）及卡馬文加（Eduardo Camavinga）等人組成豪華中場陣容。

2024年夏天，隨著傳奇中場克羅斯退休，瓦爾維德正式接下象徵核心地位的皇馬8號球衣。這件曾由克羅斯穿著多年的球衣，代表球隊對他的高度信任，也象徵皇馬正式進入瓦爾維德領軍的新時代。

瓦爾維德2017年就完成烏拉圭成年國家隊初登場，同年在U20世界盃奪下銀球獎，之後連續入選2018俄羅斯世界盃、2022卡達世界盃以及這次的2026美加墨世界盃名單，成為烏拉圭新世代領袖。

雖然烏拉圭在2022世界盃意外止步分組賽，但瓦爾維德始終被視為未來十年烏拉圭足球的旗幟人物，他曾公開表示，「每個孩子的夢想都是替國家隊贏得世界盃，我至今依然懷抱這個夢想。」

這次烏拉圭將與奪冠熱門西班牙、維德角與沙烏地阿拉伯同組，晉級淘汰賽只是基本要求。

值得關注的數據

瓦爾維德自加盟皇家馬德里以來，已累積超過360場正式比賽出賽紀錄，並奪得3座西甲冠軍、2座歐洲冠軍聯賽冠軍、2座俱樂部世界盃冠軍、3座西班牙超級盃冠軍，以及1座西班牙國王盃冠軍。