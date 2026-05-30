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世足球星／上屆親手擊敗梅西！ 亞洲足球先生道薩里領軍沙國再演奇蹟

聯合新聞網／ 綜合報導
沙烏地阿拉伯隊長道薩里（Salem Al-Dawsari）被譽為沙國史上最偉大的足球員之一。 聯合新聞網／製表
沙烏地阿拉伯隊長道薩里（Salem Al-Dawsari）被譽為沙國史上最偉大的足球員之一。 聯合新聞網／製表

沙烏地阿拉伯隊長道薩里（Salem Al-Dawsari）被譽為沙國史上最偉大的足球員之一。這位身披10號球衣的進攻核心，以細膩腳法、盤帶突破與關鍵時刻的大場面能力聞名，更是2022卡達世界盃最令人驚艷的球星之一。

2022年世界盃分組賽，面對擁有梅西（Lionel Messi）的奪冠熱門阿根廷，道薩里在下半場轟進一記震撼世界的「世界波」，幫助沙烏地以2比1逆轉勝，也寫下世界盃史上最經典冷門之一。該屆賽事他3場攻進2球，加上2018年對埃及的進球，累積3顆世界盃進球，並列沙國隊史最多。

道薩里自2011年升上利雅德新月一線隊後便效力至今，長年都是球隊進攻靈魂。他曾短暫租借西甲比亞雷亞爾，雖僅有1次出賽，但回到亞洲後持續進化，帶領新月奪下多座聯賽與亞冠冠軍，並於2021年獲選亞冠MVP。

國家隊方面，他自2012年完成初登場後，已成為沙烏地國際賽出場數破百的傳奇球員。除了擔任隊長外，他也是球隊進攻最具創造力與決定性的核心人物。

沙烏地阿拉伯這次I組對手有西班牙、維德角及烏拉圭，又與冠軍熱門西班牙同組，就看能否再演出經典爆冷戲碼。

值得關注的數據

道薩里生涯已替利雅德新月攻進超過140球，率隊奪下6座沙烏地職業聯賽冠軍，並兩度獲選亞洲足球先生（2022、2025）。此外，他也是沙烏地隊史世界盃進球並列最多的球員。

2026世足賽倒數

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