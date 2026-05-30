世足球星／維德角晉級正賽英雄 前鋒利夫拉門托為國寫下足球新篇章

維德角24歲前鋒利夫拉門托（Dailon Livramento）出生於荷蘭鹿特丹，憑藉出色速度、衝刺爆發力與門前嗅覺，能夠在快速反擊中製造巨大威脅。他承載著這個非洲外海島國維德角的希望與夢想，並已攻進堪稱國家隊史上最重要的2顆進球。

利夫拉門托足球生涯起步於荷甲鹿特丹精英，以及NAC布雷達等青訓體系，之後於2021年加盟荷乙洛達JC，正式展開職業生涯。2022年，利夫拉門托轉投荷乙馬斯垂克後開始嶄露頭角，在2023-24賽季繳出36場16球的亮眼成績，逐漸吸引歐洲球隊關注。

2024年，利夫拉門托正式加盟義甲維羅納，並在義甲初登場對拿坡里的比賽中取得進球。之後他轉戰葡萄牙聯賽持續磨練，目前效力於葡超卡薩皮亞，由義甲維羅納租借加盟，希望透過穩定出賽進一步提升實力。

國家隊方面，利夫拉門托於2024年首次入選維德角國家隊，但短時間內便成為球隊英雄。他在世界盃資格賽對史瓦帝尼時攻進重要進球，之後又在面對非洲強權喀麥隆的關鍵戰役中踢進致勝球，幫助維德角歷史性闖進世界盃會內賽。

對這個位於非洲外海的島國而言，利夫拉門托不只是前鋒，更象徵著維德角足球的新希望。雖然維德角想在西班牙、烏拉圭與沙烏地阿拉伯的H組出線，堪稱不可能的任務，但年僅24歲的利夫拉門托有望在2026美加墨世界盃舞台上，寫下屬於自己的傳奇故事。

值得關注的數據：

利夫拉門托在2023-24賽季效力馬斯垂克期間，單季36場攻入16球；加盟義甲維羅納後，更在生涯首次義甲先發便取得進球。目前他已代表維德角國家隊出賽20場，並攻進隊史最重要的世界盃資格賽進球之一。