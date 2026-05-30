世足球星／「下個改變足球時代的人」　西班牙18歲天才亞馬爾首登世界盃

18歲的西班牙天才球星亞馬爾（Lamine Yamal），如今已被視為世界足壇最耀眼的新世代代表人物之一。這位效力西甲豪門巴塞隆納的邊鋒，不僅擁有驚人的盤帶能力、速度與創造力，更以超齡成熟的球風震撼全球，被譽為「下一位改變足球時代的人」。

亞馬爾出亞馬爾出生於西班牙社區羅卡豐達（Rocafonda），是當地知名的工人階級區域。父母在他3歲時離異，但仍共同陪伴他成長。如今，亞馬爾進球後經常比出「304」手勢，正是象徵當地郵遞區號08304，成為他不忘家鄉的重要標誌。

亞馬爾從小便展現驚人足球天賦，6歲時被巴塞隆納球探發掘，加入拉瑪西亞青訓體系。青訓時期，他就被認為是巴薩最具天賦的年輕球員之一。2023年，年僅15歲的亞馬爾完成巴塞隆納一線隊初登場，成為巴薩近百年來最年輕出賽球員之一，也迅速刷新多項西甲與歐冠最年輕紀錄。

近期，亞馬爾重新染回金色挑染髮型，再度引爆社群話題。不少西班牙球迷立刻聯想到他在2024歐洲國家盃期間的「金髮版本」。當年僅16歲的他，以驚人表現率領西班牙奪冠，並成為歐國盃史上最年輕進球球員，更是史上首位在單屆歐國盃8強、4強與決賽都有進球或助攻的球員，最終獲選賽會最佳年輕球員。當屆賽事，他無所畏懼的突破、冷靜的處理球與大場面氣質，讓外界開始將他與梅西（Lionel Messi）、內馬爾（Neymar）等傳奇球星相提並論。

2025年，亞馬爾更率領巴塞隆納完成「本土三冠王」，並正式接下象徵傳承的巴薩10號球衣，成為俱樂部未來的核心人物。皇家馬德里球星儒尼奧爾（Vinicius Junior）近日也公開表示，亞馬爾是「能單槍匹馬贏下世界盃的球員」。如今的亞馬爾，不只是西班牙足球的新希望，更是全世界最受矚目的超級新星之一。

這將是18歲亞馬爾首次站上世界盃舞台，不過他已經拿過歐國盃冠軍，獨特的天賦也讓球迷開始討論：他成為世界最佳球員只是時間早晚的問題。

值得一提的是西班牙是目前奪冠呼聲最高球隊，小組賽與烏拉圭、沙烏地阿拉伯及維德角同組，若未能下分組第一都是爆冷。

值得關注的數據

亞馬爾在2024年歐洲國家盃成為史上首位在單屆歐洲盃8強、4強與決賽皆有進球或助攻的球員；此外，他在2025年的身價已突破2億歐元，成為世界足壇身價最高的新世代球星之一。"