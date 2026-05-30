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世足球星／頭牌球星伍德坐鎮 紐西蘭第三度參賽尋求首勝

聯合新聞網／ 綜合報導
如果紐西蘭今年夏天能在世界盃攻進任何進球，最可能的進球者就是隊長伍德。　聯合新聞網／製表
如果紐西蘭今年夏天能在世界盃攻進任何進球，最可能的進球者就是隊長伍德。　聯合新聞網／製表

紐西蘭國家足球隊繼2010年後再度闖進世界盃會內賽，也是隊史第三度參賽，效力英超諾丁漢森林的明星前鋒伍德（Chris Wood）毫無意外成為隊長，他與後衛史密斯（Tommy Smith）是唯二具世界盃經驗成員，將力拼隊史在世界盃正賽第一場勝利。

如果紐西蘭今年夏天能在世界盃攻進任何進球，最可能的進球者就是伍德（Chris Wood），這位34歲的老將是紐西蘭隊上靈魂人物，生涯國際賽累計88場出賽與45顆進球，兩項數據皆為紐西蘭隊史紀錄保持人。

伍德生涯初期於紐西蘭足球錦標賽發跡，接著在2009年轉往英國發展，期間曾以租借名義效力多支球隊，四處征戰於英格蘭足球甲級聯賽與英格蘭足球冠軍聯賽，後續也曾隨隊升上英超戰場，目前效力諾丁漢森林。

伍德是一名身材高大的前鋒，出色身體素質使他具備強大牽制力與對抗性，在角球戰術下也會帶給對手巨大威脅，此外他還擁有極高的門前把握度，面對世界列強，紐西蘭急需伍德在進攻端有所發揮，才有機會小組賽中脫穎而出，不過對手是比利時、埃及伊朗，難度並不低。

值得關注的數據

伍德職業生涯長期征戰英國足球聯賽，曾效力於萊斯特城、里茲聯、伯恩利與紐卡索聯等隊，並於2023年轉投英超諾丁漢森林。

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