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世足賽／義大利新星沃爾帕托轉籍空降袋鼠軍團 澳洲總教練：毫無風險

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
效力於義甲薩索羅的22歲攻擊好手沃爾帕托（Cristian Volpato），正式獲得FIFA批准，在最後關頭將代表國籍由義大利改為澳洲。 美國聯合通訊社
效力於義甲薩索羅的22歲攻擊好手沃爾帕托（Cristian Volpato），正式獲得FIFA批准，在最後關頭將代表國籍由義大利改為澳洲。 美國聯合通訊社

世界盃足球賽開幕在即，澳洲隊迎來強力新血加盟，效力於義甲薩索羅的22歲攻擊好手沃爾帕托（Cristian Volpato），正式獲得FIFA批准，在最後關頭將代表國籍由義大利改為澳洲，並趕在截止前攜手「袋鼠軍團」前進世足賽。  

儘管此舉在澳洲足壇引發熱議，但總教練波波維奇（Tony Popovic）老神在在，在今天受訪時強調此項決定「毫無風險」，甚至不排除讓他直接在明天對陣墨西哥隊的友誼賽中登場。

出生於雪梨西區的沃爾帕托，自2022年起便代表義大利青年國家隊出賽，他曾拒絕澳洲隊在2022年卡達世足賽的徵召，今年三月更曾公開表態「仍在等待義大利國家隊的青睞」。不過在與波波維奇深談後，他的心意迎來大轉折，並在日前迅速簽署相關文件，正式落戶澳洲隊的26人世足名單。

面對外界質疑在世足賽前夕空降新隊員恐破壞球隊休息室和諧，總教練波波維奇嚴正駁斥，他表示，「當你擁有一名天賦異稟的球員時，我不懂這會有什麼風險。」由於陣中主力前鋒麥克格里（Riley McGree）因傷缺陣，沃爾帕托的加入無疑為澳洲隊的鋒線注入一劑強心針。

波波維奇重申，澳洲隊一向秉持「不兜售國家隊戰袍」的原則，這次也是沃爾帕托的團隊主動表達強烈意願，教練團才積極促成。波波維奇說：「我們從未去求他改變心意。一旦他下定決心代表澳洲，我們唯一的優先考量就是行政流程能否趕上世界盃。這點要非常感謝澳洲足球協會的全力協助。」

2026世足賽倒數

世足戰報 2026美加墨世足 澳洲

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