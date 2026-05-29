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世足球星／網紅助攻 紐西蘭世界盃國腳搖身一變社媒明星

中央社／ 威靈頓29日綜合外電報導

即將出戰世界盃的紐西蘭球員潘恩被網紅點名是本屆世足「最不為人知」的球員，還呼籲粉絲幫他衝人氣，竟成為紐西蘭粉絲追蹤數最高的足球員。他今天發文表示，這真是「太瘋狂了」。

法新社報導，目前效力澳洲職業足球聯賽（A-League）威靈頓鳳凰隊（Wellington Phoenix）的潘恩在被網紅點名後，他的Instagram帳號短短2天內就吸引超過100萬名粉絲追蹤，成為紐西蘭最受矚目的足球社群帳號。

潘恩的粉絲人數在27日還只有區區4000人。但網紅斯卡希尼（Valen Scarsini）在社群媒體登高一呼，希望網友替這位世界盃「最邊緣」足球員衝人氣後，粉絲人數一夕暴增。

斯卡希尼27日發文表示：「我查遍了所有參加世界盃的球隊，尋找最不為人知的球員，在一個個分析之後，我找到了。」

「在G組的紐西蘭隊裡，有位球員叫潘恩。他真的是最沒名氣的一位，粉絲數連5000人都不到。」

斯卡希尼呼籲網友「用按讚和留言刷爆他的貼文」，讓潘恩成為家喻戶曉人物。

潘恩的IG帳號追蹤人數在短短2天內突破100萬大關，這也促使正在佛羅里達州參加世界盃賽前集訓的他，特別發文感謝。

潘恩一開始先以西班牙文寫道：「請原諒我的西班牙文，我還在用多鄰國（Duolingo）練習。」隨後他改用英文繼續：「首先我想對你說聲非常感謝，瓦倫（斯卡希尼），過去48小時真的是太瘋狂了。」

「我也想藉此表達，我非常感謝能代表我的國家參加這屆的世界盃，也非常珍惜來自世界各地的所有關愛。非常感謝（Muchas gracias）。」

潘恩現在的粉絲人數已經超越紐西蘭國家足球隊的不到4.5萬，以及紐西蘭國家隊隊長、目前效力英超諾丁漢森林隊（Nottingham Forest）前鋒伍德（ChrisWood）的16.2萬粉絲。

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